2ª EDICIÓN DE LA EXPO ARTE DIVERSA: EL ARTE COMO PUENTE PARA LA ACCESIBILIDAD

Rio Grande 13/12/2025.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de Río Grande llevó adelante, con gran convocatoria, la segunda edición de la “Expo Arte Diversa”, una propuesta cultural que celebra la creatividad, la expresión artística y el derecho a la participación plena de las personas con discapacidad en la vida cultural de la comunidad.

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural Alem y reunió expresiones de danza, música, arte literario, artes visuales y exposición de stands, ofreciendo una experiencia accesible y diversa. La Expo Arte Diversa se consolida, así como un espacio que visibiliza talentos, rompe barreras y promueve una mirada transformadora del arte y la cultura.

Además, en el marco de la exposición, se realizó la presentación del Informe del Primer Censo de Discapacidad: “Un Mapa de la Diversidad”. La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, y la directora de Gestión Pública de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, destacaron la importancia de construir políticas públicas desde la escucha, la participación activa y la producción de datos locales que permitan diseñar estrategias inclusivas.

A lo largo de la jornada se desarrollaron distintas intervenciones artísticas. La danza tuvo un lugar destacado con las presentaciones del grupo Revolución y del Ballet Sin Fronteras del EdEI. El arte literario se expresó a través de narrativas orales, cuentos y poesía, con la participación de jóvenes autores y autoras locales. La música, por su parte, cerró el encuentro con interpretaciones vocales e instrumentales que recorrieron distintos géneros y estilos.

También se realizaron reconocimientos a docentes, estudiantes, artistas y organizaciones que formaron parte de esta edición, destacando su compromiso con el arte como herramienta de inclusión, expresión y transformación social. Entre ellos, se reconoció especialmente el trabajo del Centro de Apoyo a la Inclusión N° 1 y de la Asociación Civil por la Inclusión Chen Haitken – Mira Bien Mis Manos, por su aporte a la accesibilidad comunicacional y la visibilización de la comunidad sorda.

A través de estas propuestas, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con una cultura accesible, inclusiva y con igualdad de oportunidades. La «Expo Arte Diversa» no fue solo una muestra artística, sino también un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración.