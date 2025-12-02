2ª EDICIÓN DE LA EXPO ARTE DIVERSA: EL ARTE COMO PUENTE PARA LA ACCESIBILIDAD

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural Alem y reunió expresiones de danza, música, arte literario, artes visuales y exposición de stands, ofreciendo una experiencia accesible y diversa. La Expo Arte Diversa se consolida, así como un espacio que visibiliza talentos, rompe barreras y promueve una mirada transformadora del arte y la cultura.
Además, en el marco de la exposición, se realizó la presentación del Informe del Primer Censo de Discapacidad: “Un Mapa de la Diversidad”. La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, y la directora de Gestión Pública de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, destacaron la importancia de construir políticas públicas desde la escucha, la participación activa y la producción de datos locales que permitan diseñar estrategias inclusivas.
A lo largo de la jornada se desarrollaron distintas intervenciones artísticas. La danza tuvo un lugar destacado con las presentaciones del grupo Revolución y del Ballet Sin Fronteras del EdEI. El arte literario se expresó a través de narrativas orales, cuentos y poesía, con la participación de jóvenes autores y autoras locales. La música, por su parte, cerró el encuentro con interpretaciones vocales e instrumentales que recorrieron distintos géneros y estilos.
También se realizaron reconocimientos a docentes, estudiantes, artistas y organizaciones que formaron parte de esta edición, destacando su compromiso con el arte como herramienta de inclusión, expresión y transformación social. Entre ellos, se reconoció especialmente el trabajo del Centro de Apoyo a la Inclusión N° 1 y de la Asociación Civil por la Inclusión Chen Haitken – Mira Bien Mis Manos, por su aporte a la accesibilidad comunicacional y la visibilización de la comunidad sorda.
A través de estas propuestas, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con una cultura accesible, inclusiva y con igualdad de oportunidades. La «Expo Arte Diversa» no fue solo una muestra artística, sino también un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración.