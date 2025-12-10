1983 -10 de diciembre- 2025 A 42 años de la recuperación de la democracia en Argentina, dictadura Nunca Mas.

Contexto Histórico
- Dictadura militar (1976-1983): Durante este período, el país estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas, caracterizado por la represión, la censura y la violación sistemática de los derechos humanos.
- Crisis económica y social: La dictadura dejó una profunda crisis económica, con inflación descontrolada, endeudamiento externo y deterioro de las condiciones de vida.
- Guerra de Malvinas (1982): La derrota en el conflicto bélico contra el Reino Unido debilitó al régimen militar y aceleró su caída.
Elecciones de 1983
- Fecha: 30 de octubre de 1983.
- Resultado: Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), triunfó con más del 50% de los votos.
- Significado: Fue la primera elección democrática tras la dictadura, con amplia participación ciudadana y legitimidad.
Gobierno de Raúl Alfonsín
- Juicio a las Juntas: Uno de los hitos más importantes fue el enjuiciamiento de los responsables de la represión ilegal.
- Consolidación democrática: Se impulsaron políticas para fortalecer las instituciones y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
- Desafíos económicos: El gobierno enfrentó dificultades económicas, pero sentó las bases para la vida democrática.
Impacto Social y Cultural
- Libertad de expresión: Se recuperó la pluralidad de voces en los medios y en la vida pública.
- Participación ciudadana: La sociedad volvió a involucrarse activamente en la política y en la construcción de un futuro democrático.
- Memoria y justicia: Se inició un camino hacia la verdad y la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.
Conclusión
La recuperación de la democracia en 1983 fue un hito que transformó la historia argentina. Más allá de las dificultades posteriores, ese momento simboliza la voluntad de un pueblo de vivir en libertad, con instituciones legítimas y respeto por los derechos humanos. Publicar y difundir este legado es fundamental para mantener viva la memoria y fortalecer la democracia en el presente y el futuro.