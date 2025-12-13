1000 VECINOS Y VECINAS CONCLUYERON EL CURSO ANUAL UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Rio Grande 13/12/2025.- El viernes pasado concluyó el Curso Universitario Anual de Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención del Suicidio con la participación de cientos de vecinas y vecinos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Se trata de una propuesta que se lleva adelante desde mayo en articulación con la Universidad Nacional de La Plata, el Capítulo de Suicidología de APSA y el Municipio de Río Grande, reuniendo a especialistas de amplia trayectoria que brindaron herramientas para el abordaje integral, la intervención en crisis, posvención y el tratamiento responsable de la información.

El Curso Anual de Formación de Agentes Multiplicadores en Prevención del Suicidio, impulsado por el Municipio de Río Grande, terminó el viernes 5 de diciembre, luego de 7 meses de desarrollo continuo y con la participación de más de 1000 vecinas y vecinos de las tres ciudades de la provincia.

Se trata de una iniciativa gratuita y abierta a la comunidad que se llevó adelante en articulación con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Capítulo de Suicidología de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), consolidando un espacio de formación único en la provincia.

Durante la cursada, especialistas de reconocida trayectoria en la temática abordaron múltiples ejes fundamentales como las intervenciones en situaciones de crisis, estrategias de posvención, acciones preventivas en entornos educativos y comunitarios, además de lineamientos para el tratamiento responsable de la información en los medios de comunicación. Cada encuentro permitió fortalecer las redes locales de cuidado, brindándoles a los y las participantes herramientas basadas en evidencia científica y enfoques comunitarios.

El acto final del Curso contó con la presencia del presidente de APSA Dr. Esteban Toro Martínez y gran parte del cuerpo docente, quienes realizaron una síntesis de los contenidos principales y ofrecieron la información necesaria para que los y las cursantes completaran el examen final. Este último encuentro reafirmó el compromiso conjunto para seguir construyendo capacidades territoriales y promover una mirada empática, interdisciplinaria y preventiva frente a esta problemática de salud pública.

A través de esta propuesta, el Municipio de Río Grande pone en valor, una vez más, la formación continúa como política estratégica para el cuidado de la salud integral, fortaleciendo el acompañamiento comunitario y las redes de apoyo activas en toda la provincia.