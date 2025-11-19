YA ESTÁ HABILITADO EL JUEGO TEMÁTICO DEL HISTÓRICO BARQUITO AZUL EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Rio Grande 19/11/2025.- En el marco del cuarto aniversario de su inauguración, el Municipio de Río Grande -a través de la Secretaría de Obras Públicas- finalizó la instalación de este nuevo juego en el Parque de los 100 Años, el cual renovará este sector elegido por los vecinos y vecinas para disfrutar al aire libre y en comunidad.

Inaugurado durante la gestión del intendente Martín Perez en el marco del Centenario de la ciudad, el Parque de los 100 Años se ha convertido en un espacio de encuentro para la comunidad, que día a día disfruta de sus instalaciones.

En este marco, el Municipio habilitó un nuevo juego inspirado en el histórico Barquito Azul, poniendo en valor elementos que forman parte de nuestra historia y fortalecer la identidad de los espacios públicos de la ciudad.

Es de mencionar que, los últimos trabajos que se realizaron en el Parque de los 100 Años fueron la colocación de pisos de caucho, mantenimiento en veredas y pintura en los diferentes sectores, para que las infancias puedan jugar libres y seguras.

El Municipio sigue fortaleciendo los espacios elegidos por las familias, juventudes e infancias para disfrutar al aire libre, promoviendo su puesta en valor, el cuidado y la vida en comunidad.