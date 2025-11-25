Viajar a Cataratas y traer un iPhone 17 es más barato que comprarlo en Argentina

El cálculo del “Apple Tour”

Tomando como referencia el paquete de Despegar que incluye 6 días y 5 noches en Puerto Iguazú (con vuelos directos y alojamiento) por $222.697 ARS, la suma del viaje más la compra del dispositivo en Paraguay arroja un ahorro sustancial, incluso utilizando el dólar blue como referencia ($1.425 ARS):

Concepto Costo en ARS Paquete turístico Iguazú (6 días) $222.697 Costo del iPhone 17 (US$970 @ $1.425) $1.384.275 Costo Total Aproximado del Tour $1.606.972

La diferencia de precios con el retail local es de casi $400.000 ARS, sin contar el valor de las vacaciones. El ahorro se potencia gracias a la franquicia aduanera, que permite ingresar un celular nuevo por persona sin pagar impuestos adicionales.sz5XDA

En el mercado local, los precios de la nueva familia de Apple alcanzan cifras récord: el iPhone 17 Pro cotiza a $2.699.990 ARS, y el tope de gama, el iPhone 17 Pro Max, roza los $3 millones ARS.

#AgenciaNA