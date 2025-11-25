Economía, Info general, internacionales, Nacionales, Política

Viajar a Cataratas y traer un iPhone 17 es más barato que comprarlo en Argentina

Por Armando Cabral

Argentina 25/11/2025.- El paquete turístico a Iguazú, sumado al iPhone 17 ($970 USD) en Paraguay, es más barato que el precio de lista local. La brecha de precios es récord. Lo llamativo es que según el gobierno nacional y la mayoría de los libertarios, los celulares iban a ser mas baratos en a partir de la quita de aranceles, como verán les han metido de nuevo.

La brecha de precios entre la Argentina y el comercio fronterizo alcanzó un nivel que hace rentable para los consumidores la planificación de un viaje de compras. Un relevamiento de costos comparados demostró que el llamado «Apple Tour» —comprar un paquete de vacaciones a Cataratas del Iguazú y cruzar a Ciudad del Este (Paraguay) para adquirir el nuevo iPhone 17— resulta más económico que comprar el equipo en el retail oficial de Buenos Aires.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia de viaje se justifica por el precio del modelo base:

  • Precio en Paraguay (CellShop): El nuevo iPhone 17 (256GB) se consigue a US$ 970.
  • Precio en Argentina (MacStation): El mismo modelo tiene un precio de lista de $1.999.990 ARS (lanzamiento Nov 2025).

  • El cálculo del “Apple Tour”

    Tomando como referencia el paquete de Despegar que incluye 6 días y 5 noches en Puerto Iguazú (con vuelos directos y alojamiento) por $222.697 ARS, la suma del viaje más la compra del dispositivo en Paraguay arroja un ahorro sustancial, incluso utilizando el dólar blue como referencia ($1.425 ARS):

    Concepto Costo en ARS
    Paquete turístico Iguazú (6 días) $222.697
    Costo del iPhone 17 (US$970 @ $1.425) $1.384.275
    Costo Total Aproximado del Tour $1.606.972

    La diferencia de precios con el retail local es de casi $400.000 ARS, sin contar el valor de las vacaciones. El ahorro se potencia gracias a la franquicia aduanera, que permite ingresar un celular nuevo por persona sin pagar impuestos adicionales.sz5XDA

    En el mercado local, los precios de la nueva familia de Apple alcanzan cifras récord: el iPhone 17 Pro cotiza a $2.699.990 ARS, y el tope de gama, el iPhone 17 Pro Max, roza los $3 millones ARS.

    #AgenciaNA

