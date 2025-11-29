USHUAIA ACTUALIZA LA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE PASARÁ A COSTAR 1280 PESOS.

A lo largo de 2025, Ushuaia mantuvo el boleto más bajo de toda la Patagonia y uno de los más reducidos del país. Según el cuadro tarifario de FATAP (noviembre 2025), la ciudad se ubicó en el puesto 52 de 61 jurisdicciones, muy por debajo del promedio regional patagónico, que asciende a $1.263,26. Mientras localidades como Bariloche ($2.153), San Martín de los Andes ($1.561), Puerto Madryn ($1.147) o Neuquén ($1.140) superan ampliamente los mil pesos, Ushuaia mantuvo el valor congelado en $800.

El análisis técnico presentado en la Asamblea expuso los incrementos sostenidos en rubros esenciales del servicio, entre ellos combustible, neumáticos, lubricantes, repuestos y salarios del personal, todos con subas acumuladas superiores a la inflación general. La tarifa vigente hasta hoy partía de una base histórica de diciembre de 2023, claramente desfasada frente a la evolución económica de los últimos dos años.

Desde UISE señalaron que la actualización resulta necesaria para garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto nacional donde el interior del país registra tarifas considerablemente más altas. Asimismo, remarcaron que, aun con el ajuste, Ushuaia continuará entre las ciudades con menor tarifa del país, sostenida por un importante esfuerzo de subsidio municipal. Además más de cinco mil estudiantes de los niveles obligatorios y universitarios utilizan el boleto de manera gratuita.

El nuevo valor comenzará a regir una vez completado el procedimiento administrativo correspondiente. UISE y el Municipio informarán oportunamente la fecha de implementación y los alcances del esquema de subsidios para los diferentes grupos de personas usuarias.