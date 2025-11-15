Tragedia en la ruta 3: Falleció una mujer en un siniestro que involucró a otra unidad y un vacuno

Tierra del Fugo 15/11/2025.- Una trágica colisión ocurrió esta noche de viernes en el kilómetro 3018 de la ruta 3, en inmediaciones del acceso a la ruta provincial J, camino a Almanza. Según informes, una camioneta Chevrolet S10 perteneciente al Ministerio de Salud de Gobierno impactó contra una vaca que se encontraba sobre la cinta asfáltica, lo que desencadenó una serie de eventos que terminaron en un fatal accidente. La víctima fue identificada como Paula Romina Campos de 39 años.

Tras la violenta colisión, la camioneta S10 chocó sucesivamente con un Toyota Etios que circulaba en sentido contrario, lo que provocó un principio de incendio en el sector del motor del vehículo. Lamentablemente, la conductora del Etios, Paula Romina Campos de 39 años, oriunda de la ciudad de Ushuaia, falleció en el lugar del accidente de manera instantánea.

La policía se encuentra realizando los peritajes correspondientes en el lugar del siniestro para determinar las causas exactas del accidente. La presencia de animales sueltos en la ruta es una de las hipótesis que se están investigando.

Detalles del accidente

– Lugar: Kilómetro 3018 de la ruta 3, inmediaciones del acceso a la ruta provincial J, camino a Almanza.

– Vehículos involucrados: Camioneta Chevrolet S10 (Ministerio de Salud de Gobierno) y Toyota Etios.

– Víctima: Paula Romina Campos de 39 años, conductora del Toyota Etios.

– Causas: Se investigan, pero se presume la presencia de animales sueltos en la ruta.

Fuente: tarde pero seguro