Tierra del Fuego: los tres nombres de Gustavo Melella para reemplazar a Tita en la Jefatura de Gabinete

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, busca reemplazo para su jefe de Gabinete, Agustín Tita, que dejará el cargo el 9 de diciembre para asumir como diputado tras haber resultado electo en las legislativas del 26 de octubre.

Los tres nombres que mencionan en el entorno de Melella para ocupar la jefatura de Gabinete son de dirigentes de FORJA con trayectoria en la gestión y llegada directa al gobernador. “Se requiere de alguien que pueda hablar con todos los ministros”, explicaron fuentes del oficialismo a este medio.

Agustín Tita deja el Gabinete para asumir en la Cámara de Diputados.

También suena con fuerza Gabriela Castillo, ministra de Obras y Servicios Públicos, que además asumió la conducción del área energética estatal tras la renuncia de su titular. Desde entonces, se consolidó como una figura central dentro del gabinete melellista, con fuerte incidencia en la gestión diaria.

Por último, aparece el nombre de Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego y ex ministra de Educación. Es una de las funcionarias más leales al gobernador y una de sus principales referencias políticas dentro del espacio.

Más cambios en carpeta

Desde el Gobierno fueguino no descartaron nuevos movimientos en el Gabinete, más allá de quién ocupe la jefatura. En las últimas semanas, Melella dispuso la salida del presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Antonio Arosteguichar.

El funcionario había llegado al Ejecutivo en el marco del acuerdo original entre Melella y el sector del MoPoF vinculado al clan Löffler, hoy asociado al intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Misma suerte corrió el vicepresidente de la OSEF, la obra social estatal, Leonardo Olgiatti, ex integrante de la gestión municipal de Río Grande y hombre cercano al intendente.

Reconfiguración

Al igual que lo hicieron otros gobernadores de la Patagonia, el recambio en la jefatura de Gabinete abre una nueva etapa para el oficialismo fueguino.

En medio de la tensión posderrota y los movimientos internos, Melella busca reordenar su equipo y reforzar la gestión con nombres de confianza, en un escenario político que exige equilibrio entre lealtades, territorio y control.

