TIERRA DEL FUEGO ADHIERE AL COMUNICADO NACIONAL QUE RESALTA LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS VACUNAS

Tierra del Fuego 30/11/2025.- La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, junto a los ministros de salud de otras 21 jurisdicciones del país y el Ministerio de Salud de la Nación, emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que las vacunas del Calendario Nacional son seguras, eficaces y salvan vidas. En Tierra del Fuego, si los padres se oponen a la vacunación de su bebe, interviene la justicia, porque es un derecho del niño, ser vacunado. Asi lo informó la Ministra de Salud Judith Di Giglio.

El documento destaca que cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades graves, así como en la reducción de la mortalidad en millones de personas.



Asimismo, se subraya que, antes de ser incorporadas al Calendario Nacional, todas las vacunas atraviesan rigurosas evaluaciones que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Dichos estándares se mantienen a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.

La ministra Judit Di Giglio remarcó que la vacunación es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de la adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de su aplicación. “Nuestro compromiso es proteger la salud de la población, y garantizar que cada niño, niña, adolescente y adulto acceda a las vacunas de manera gratuita, equitativa y oportuna”, afirmó.



Se puede acceder al comunicado a través del siguiente link https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-vacunas-son-seguras-y-salvan-vidas. Recalca que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirma el compromiso federal para asegurar que todas las personas accedan, sin barreras, a las vacunas del Calendario Nacional.

Fuente: Gobierno de Tierra del Fuego.

En el audio a continuación, la Ministra de Salud de Tierra del Fuego, destaca la necesidad de la vacunación que ha salvado millones de vidas en el mundo, y otras que ya no llevan a la muerte, como la poliomielitis, tuberculosis. «Es un acto de amor hacia nuestros hijos vacunarlos, que sean vacunados con las vacunas del calendario. Después podemos discutir científicamente si las vacunas que no están en el calendario deben ser obligatorias o no y, puedo decirles que la ultima vacuna que se agregó al calendario nacional, fue la del Virus Sincicial Respiratorio para las mujeres embarazadas».

Esta vacunación redujo en 50% las enfermedades de niños recién nacidos porque sus madres fueron vacunadas como la bronquiolitis, que ha provocado el fallecimiento de bebes con esa enfermedad»

Por Ultimo Di Giglio, sostuvo que si hay padres que se niegan a vacunar a sus bebes recién nacidos, pasa a la justicia porque no vacunarlo, viola los derechos del niño y ya hubo casos en que la justicia intervino, para asegurar que ese derecho se cumpla efectivamente.

«Es un derecho del niño, agregó, poder acceder a esas vacunas. Tierra del Fuego tiene un 56% de cobertura de vacunas según el calendario. Cuando un papa no quiere vacunar a su hijo, interviene la justicia. El personal de enfermería realiza la denuncia e interviene la justicia para poder vacunar al recién nacido porque, es un derecho del niño y si no hay contraindicaciones, el niño debe ser vacunado con las vacunas del calendario.

Fuente: Entre Nosotros Radio Provincia.