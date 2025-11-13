TALLERES DE STREAMING PARA ESCUELAS, INSTITUCIONES Y VECINOS EN EL ESPACIO TECNOLÓGICO

Durante los encuentros, los participantes podrán aprender a producir, conducir y realizar transmisiones en vivo utilizando equipamiento técnico de calidad y plataformas digitales, adquiriendo conocimientos que hoy son fundamentales para comunicar proyectos, actividades y contenidos desde Río Grande hacia el mundo.
Estos talleres buscan fomentar la creatividad, la experimentación y el trabajo colaborativo, brindando un espacio donde se pueda explorar el universo del stream de manera práctica y guiada por profesionales del área.
Quienes deseen consultar o solicitar la realización del taller pueden comunicarse a través de las redes de Ciudad Tecnológica en Instagram y Facebook.
El Municipio continúa impulsando propuestas que acercan la tecnología a la comunidad, potenciando nuevas habilidades y promoviendo la producción local de contenidos digitales.