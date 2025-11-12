Suba de combustibles en noviembre 2025: cuánto cuesta la nafta en Buenos Aires y el resto del país

Inflación 12/11/2025.- El Gobierno nacional aplicó un ajuste parcial en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que generó un nuevo incremento en los precios de los surtidores. El litro de nafta subió en promedio $15,55 y el de gasoil $12,63, según lo dispuesto en el Decreto 782/2025 publicado en el Boletín Oficial. En Buenos Aires, los valores ya superan los $1.400 por litro, mientras que en la Patagonia rigen tarifas diferenciales.

Nuevos precios de la nafta y el gasoil – Noviembre 2025

Desde este sábado 1° de noviembre, los combustibles registran un nuevo aumento oficial.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la actualización parcial de los impuestos ICL e IDC, que impactan directamente sobre el valor final al público.

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el incremento promedio fue de $15,55 por litro en la nafta y $12,63 en el gasoil.

Para la región patagónica y zonas del interior, el Gobierno fijó una alícuota diferencial de $6,844 por litro, junto con un gravamen adicional de $1,441 correspondiente al impuesto al CO?.

Precios promedio en Buenos Aires

Los valores actualizados de los combustibles por marca en la Ciudad y el Gran Buenos Aires son los siguientes:

YPF:

Nafta súper: $1.435

Nafta premium: $1.606

Gasoil común: $1.414

Gasoil premium: $1.538

Puma Energy:

Nafta súper: $1.482

Nafta premium: $1.811

Gasoil común: $1.511

Gasoil premium: $1.727

Axion Energy:

Nafta súper: $1.539

Nafta premium: $1.859

Gasoil común: $1.539

Gasoil premium: $1.799

Shell:

Nafta súper: $1.551

Nafta premium: $1.844

Gasoil común: $1.511

Gasoil premium: $1.765

Qué dice el Gobierno sobre el aumento

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el ajuste busca mantener un equilibrio fiscal sin frenar la actividad económica:

«Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes», señalaron en el comunicado oficial.

Esto implica que la suba será gradual: parte del aumento se aplica en noviembre y el resto se completará en diciembre de 2025.

Cambios en los hábitos de carga: más movimiento nocturno

Ante los continuos aumentos, muchos conductores están modificando sus hábitos de carga para aprovechar descuentos y evitar filas.

De acuerdo con datos del sector, entre la medianoche y la 1:00 se vende la misma cantidad de combustible que en la franja de 21:00 a 22:00, un horario históricamente más concurrido.

En este contexto, YPF implementó incentivos para quienes carguen de noche a través de su aplicación:

6% de descuento diario desde las 00:00 en cualquier combustible, sin tope.

3% adicional en estaciones con modalidad de auto despacho.

Posibilidad de acumular ambos beneficios con el 10% de descuento de los lunes, alcanzando un 19% total.

El único límite rige para el gasoil grado 2, con un tope mensual de 150 litros.

Panorama general: precios en alza y consumo sostenido

Aunque el aumento impacta directamente en el bolsillo, las ventas de combustibles se mantienen estables, impulsadas por la movilidad laboral y el turismo interno.

Según analistas del sector, el consumo de naftas premium creció un 5% interanual en lo que va de 2025, mientras que el gasoil común retrocedió levemente debido a su mayor carga impositiva.

Fuente: www.autodataar.com