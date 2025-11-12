Suba de combustibles en noviembre 2025: cuánto cuesta la nafta en Buenos Aires y el resto del país

Nuevos precios de la nafta y el gasoil – Noviembre 2025
Desde este sábado 1° de noviembre, los combustibles registran un nuevo aumento oficial.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la actualización parcial de los impuestos ICL e IDC, que impactan directamente sobre el valor final al público.
En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el incremento promedio fue de $15,55 por litro en la nafta y $12,63 en el gasoil.
Para la región patagónica y zonas del interior, el Gobierno fijó una alícuota diferencial de $6,844 por litro, junto con un gravamen adicional de $1,441 correspondiente al impuesto al CO?.
Precios promedio en Buenos Aires
Los valores actualizados de los combustibles por marca en la Ciudad y el Gran Buenos Aires son los siguientes:
YPF:
-
Nafta súper: $1.435
-
Nafta premium: $1.606
-
Gasoil común: $1.414
-
Gasoil premium: $1.538
Puma Energy:
-
Nafta súper: $1.482
-
Nafta premium: $1.811
-
Gasoil común: $1.511
-
Gasoil premium: $1.727
Axion Energy:
-
Nafta súper: $1.539
-
Nafta premium: $1.859
-
Gasoil común: $1.539
-
Gasoil premium: $1.799
Shell:
-
Nafta súper: $1.551
-
Nafta premium: $1.844
-
Gasoil común: $1.511
-
Gasoil premium: $1.765
Qué dice el Gobierno sobre el aumento
Desde la Secretaría de Energía explicaron que el ajuste busca mantener un equilibrio fiscal sin frenar la actividad económica:
«Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes», señalaron en el comunicado oficial.
Esto implica que la suba será gradual: parte del aumento se aplica en noviembre y el resto se completará en diciembre de 2025.
Cambios en los hábitos de carga: más movimiento nocturno
Ante los continuos aumentos, muchos conductores están modificando sus hábitos de carga para aprovechar descuentos y evitar filas.
De acuerdo con datos del sector, entre la medianoche y la 1:00 se vende la misma cantidad de combustible que en la franja de 21:00 a 22:00, un horario históricamente más concurrido.
En este contexto, YPF implementó incentivos para quienes carguen de noche a través de su aplicación:
-
6% de descuento diario desde las 00:00 en cualquier combustible, sin tope.
-
3% adicional en estaciones con modalidad de auto despacho.
-
Posibilidad de acumular ambos beneficios con el 10% de descuento de los lunes, alcanzando un 19% total.
El único límite rige para el gasoil grado 2, con un tope mensual de 150 litros.
Panorama general: precios en alza y consumo sostenido
Aunque el aumento impacta directamente en el bolsillo, las ventas de combustibles se mantienen estables, impulsadas por la movilidad laboral y el turismo interno.
Según analistas del sector, el consumo de naftas premium creció un 5% interanual en lo que va de 2025, mientras que el gasoil común retrocedió levemente debido a su mayor carga impositiva.
