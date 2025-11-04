SOBERNAIA ALIMENTARIA: RGA ALIMENTOS LLEGA A LA ANTÁRTIDA

Rio Grande 04/11/2025.- A través de una articulación público – privada entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos de RGA Alimentos a la Antártida. Su llegada al continente blanco marca un hito en la producción fueguina.

Los productos de RGA Alimentos fueron comercializados a un crucero de turismo antártico, en el marco de un acuerdo con Carnicerías Trelew, permitiendo que alimentos elaborados en Río Grande lleguen por primera vez al continente blanco, marcando un hito en la producción fueguina.

En este primer envío se comercializaron 100 kilos de pollos, y está previsto continuar con el abastecimiento a cruceros antártico en los próximos meses, con el objetivo de que los productos lleguen a la totalidad del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Esta iniciativa marca un paso más en el crecimiento de la producción fueguina, que sigue creciendo y ampliando su proyección territorial. Asimismo, destaca la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que permite fortalecer la producción y comercialización de alimentos con sello local.

Además, se reafirma el compromiso nuestra soberanía, fortaleciendo a su vez la industria fueguina mediante el trabajo y valor agregado local.

El Presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, expresó que “nos llena de orgullo que por primera vez en la historia, los productos RGA lleguen al punto más austral de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur» y subrayó que “llegar con nuestro producto netamente fueguino a nuestra Antártida es ejercer soberanía”.