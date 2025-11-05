Señores Jueces del Juzgado Laboral N.º 1 y N.º 2 de la Ciudad de Ushuaia:

Rio Grande 05/11/2025.- Las mujeres de los policías retirados y pensionados de la Provincia de Tierra del Fuego nos dirigimos a Ustedes en ejercicio legítimo de nuestros derechos, pero también obligadas por la urgencia y la angustia que desde hace meses atravesamos más de 500 familias afectadas por el incumplimiento de la Caja de Previsión de la Policía Provincial.

Llevamos meses sin percibir haberes que nos corresponden por ley, y se nos adeuda el Sueldo Anual Complementario,del primer semestre, mientras el Directorio de la Caja mantiene un silencio absoluto acerca de la deuda que ha contraído con nosotros.

Silencio ante nuestros reclamos, silencio ante nuestras necesidades, silencio ante nuestras familias.

Mientras tanto, nuestras obligaciones económicas siguen acumulándose y creciendo y la salud de muchos de nuestros esposos —ya de por sí deteriorada por años de servicio— se ve afectada por la incertidumbre, la falta de ingresos y la falta de respuestas.

¿Cuánto tiempo más debemos esperar?

Sabemos que los tiempos judiciales suelen ser extensos, pero también sabemos que la falta de pago es una vulneración directa, diaria y continua de derechos adquiridos. Por ello, solicitamos respetuosamente que este Tribunal intime al Directorio de la Caja de Previsión a cumplir de manera inmediata con las obligaciones que por ley les corresponden y que hoy incumplen sin explicación alguna.

Nuestros propios pares, quienes deberían velar por nosotros, ya nos dieron la espalda. No quisiéramos que la Justicia siga ese mismo camino.

Confiamos en que este Tribunal hará prevalecer lo que corresponde: el respeto a la ley, a los derechos previsionales y a la dignidad de las familias afectadas.

Porque la ley está para cumplirse.

Y Ustedes, Señores Jueces, tienen la responsabilidad institucional de garantizar que así sea.