SE REPROGRAMÓ LA JORNADA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y DIVULGACIÓN SOBRE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

La iniciativa, denominada “Uniendo saberes para su conservación”, tiene como propósito compartir y difundir conocimientos sobre este territorio único, generando un espacio de intercambio interdisciplinario entre la comunidad científica, técnica, educativa y los distintos actores vinculados a la conservación.
En este contexto, se establecieron nuevas fechas dentro del proceso de planificación del ANPPM:
– 15 de diciembre de 2025: fecha límite para la presentación de informes o papers sobre investigaciones desarrolladas en el ANPPM, que formarán parte de la etapa de caracterización y del repositorio digital.
– 2 de febrero de 2026: fecha límite para la presentación de resúmenes para participar como expositores en la jornada.
– Última semana de febrero de 2026: realización de la Jornada de Conocimiento y Divulgación sobre el ANPPM.
De esta forma, la provincia continúa avanzando en la planificación del Área Natural Protegida Península Mitre junto a distintas instituciones del territorio, mediante jornadas de trabajo e instancias de articulación que buscan integrar saberes y fortalecer la gestión de la conservación.
Más información en: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/jornada-de-conocimiento-anp-peninsula-mitre/
Consultas: mitre@humedales.org.ar