SE REPROGRAMÓ LA JORNADA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y DIVULGACIÓN SOBRE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Tierra del Fuego 1&711/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente, informa la reprogramación de la Jornada de Conocimiento Científico y Divulgación sobre el Área Natural Protegida Península Mitre (ANPPM), en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo del área.

La iniciativa, denominada “Uniendo saberes para su conservación”, tiene como propósito compartir y difundir conocimientos sobre este territorio único, generando un espacio de intercambio interdisciplinario entre la comunidad científica, técnica, educativa y los distintos actores vinculados a la conservación.

En este contexto, se establecieron nuevas fechas dentro del proceso de planificación del ANPPM:

– 15 de diciembre de 2025: fecha límite para la presentación de informes o papers sobre investigaciones desarrolladas en el ANPPM, que formarán parte de la etapa de caracterización y del repositorio digital.

– 2 de febrero de 2026: fecha límite para la presentación de resúmenes para participar como expositores en la jornada.

– Última semana de febrero de 2026: realización de la Jornada de Conocimiento y Divulgación sobre el ANPPM.

De esta forma, la provincia continúa avanzando en la planificación del Área Natural Protegida Península Mitre junto a distintas instituciones del territorio, mediante jornadas de trabajo e instancias de articulación que buscan integrar saberes y fortalecer la gestión de la conservación.

Más información en: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/jornada-de-conocimiento-anp-peninsula-mitre/

Consultas: mitre@humedales.org.ar