SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO “BRIK NIC” DE FABRICACIÓN DE BRIQUETAS Y PELLETS DE MADERA

Tierra del Fuego 06/11/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente llevó adelante la Audiencia Pública correspondiente al proyecto “BRIK NIC”, destinado a la fabricación de briquetas y pellets de madera en la ciudad de Tolhuin.

La instancia participativa contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de la empresa proponente, vecinos de la comunidad, y el acompañamiento técnico de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente, organismo responsable de la coordinación de la audiencia. La actividad se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N° 55 y la Resolución SADSyCC 415/2018, como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.

La propuesta presentada contempla la instalación y operación de una planta destinada a transformar residuos de madera del sector foresto-industrial en un producto con valor agregado, promoviendo así la valorización de residuos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia.

Durante la jornada, la consultora ambiental a cargo del estudio expuso los principales aspectos técnicos y ambientales del proyecto, sus medidas de mitigación y las proyecciones de crecimiento a futuro. Además, se garantizó un espacio de participación ciudadana, en el que los asistentes pudieron realizar consultas, observaciones y aportes vinculados a la iniciativa.

La directora general de Gestión Ambiental, Carolina Antonelli, destacó que “este tipo de proyectos se enmarca en la política ambiental que impulsa la Provincia, orientada a la economía circular y a la valorización progresiva de los residuos industriales, en concordancia con lo establecido por la Resolución S.A. N° 258/21 sobre operadores de residuos valorizables”.

Estas instancias públicas representan un pilar fundamental de la gestión ambiental, ya que fortalecen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones que contribuyen al desarrollo sostenible de Tierra del Fuego.