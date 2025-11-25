SE LLEVÓ A CABO EL ACTO CONMEMORATIVO POR LOS 139 AÑOS DEL GENOCIDIO SELK’NAM

Tierra del Fuego 25/11/2025.- El Gobierno Provincial acompañó la ceremonia realizada en las instalaciones de la Casa Cultural Rafaela Ishton de la ciudad de Río Grande, con motivo de recordarse el desembarco de Ramón Lista en San Sebastián en 1886, hecho que marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de la región.

Cabe recordar que, en el año 2021, la Legislatura sancionó la Ley Nº 1389, que instituyó oficialmente el 25 de noviembre como el Día del Genocidio Selk’nam, declarado feriado provincial y establecido como una jornada de reflexión y de homenaje a la memoria colectiva de las víctimas de aquella violencia.

Acompañaron a la comunidad Rafaela Ishton, la subsecretaria de Pueblos Originarios y Diversidad Cultural del Gobierno provincial, Pamela Altamirando; la legisladora provincial Laura Colazo; concejales; autoridades municipales y provinciales; y público en general. Durante la actividad, Miguel Pantoja y María Salamana, miembros de la comunidad, se dirigieron a los presentes y brindaron sentidas palabras alusivas a la fecha.

Luego del acto protocolar, Altamirando agradeció “enormemente a toda la comunidad por haber acompañado y por haber respetado este día de duelo”. Al mismo tiempo, sostuvo que “es importante hacer referencia a ellos como pueblo vivo, reivindicando su legado, su resistencia y esta nueva historia que se viene construyendo”.

En este sentido, recordó que “ya son cuatro años de la sanción de esta ley, que redenomina y resignifica esta fecha, e instituye el Día del Genocidio Selk’nam”.

Por último, indicó que “estuvimos acompañando todas las actividades que fueron autogestionadas por la comunidad del pueblo Selk’nam, la comunidad Rafaela Ishton, que iniciaron con las jornadas de Paz y Dignidad en Ushuaia, continuaron con las vigilias del día 24 en Tolhuin y Río Grande, y se extienden a lo largo del día con diversas propuestas culturales”.