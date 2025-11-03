Se estrenó en el país el primer sistema de pago en el surtidor con soporte para tarjetas y dispositivos móviles

Argentina 03/11/2025.- Con tecnología de última generación, la nueva plataforma introduce un modelo de autoservicio más ágil, moderno y seguro para los usuarios.

En un hecho considerado un verdadero hito tecnológico para la industria del retail de combustibles, se anunció la puesta en marcha del primer sistema de “Pago en Surtidor” (Pay-at-Pump) de la Argentina, una solución que permite pagar directamente en la isla de carga con tarjeta o dispositivos móviles, sin pasar por la caja.

El sistema instalado en la Estación de Servicio YPF Yatay (Yatay y Av Díaz Velez, CABA), cuenta con soporte para tarjetas con chip, tecnología contactless, smartwatches y tapping móvil, lo que representa un salto cualitativo en términos de comodidad, agilidad y seguridad para el usuario final. Se trata de un desarrollo que coloca al país en línea con los estándares tecnológicos más avanzados del mundo en materia de medios de pago y automatización de Estaciones de Servicio.

“Este proyecto ha sido un maratón de ingeniería y gestión”, destacaron desde la empresa Serbiznet, al remarcar que el resultado “demuestra que el trabajo en equipo, la colaboración genuina y la experiencia compartida pueden resolver cualquier desafío y superar barreras que parecían infranqueables”.

El logro se concreta luego de dos décadas de trabajo continuo de la compañía en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el retail petrolero, un segmento donde la transformación digital avanza a paso firme, impulsada por la necesidad de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

“Durante 20 años hemos dedicado nuestra pasión a crecer y a trabajar incansablemente para traer soluciones de vanguardia al sector. Este logro es la culminación de esa trayectoria y de un compromiso inquebrantable”, expresó el equipo de Serbiznet en un comunicado que acompaña el anuncio.

El proyecto fue posible gracias a una alianza estratégica entre Serbiznet y Dover Fueling Solutions (Wayne), empresa líder global en innovación para Estaciones de Servicio. DFS Brasil, a través de su equipo de ingeniería en Río de Janeiro, proveyó la tecnología IXPay y el soporte técnico necesario para hacer realidad el sistema.

También participaron otros actores clave del ecosistema: Lihué Ingeniería S.A., en su rol de distribuidor de Dover y responsable de la implementación local; Wondersoft, con su solución de switch transaccional que garantiza la robustez y escalabilidad del procesamiento; y Fiserv, proveedor de la plataforma de pagos contactless, que asegura una experiencia rápida, fluida y segura para el usuario final.

De esta forma, el nuevo sistema Pay-at-Pump combina hardware de última generación con una arquitectura de software diseñada para integrar pagos en tiempo real, monitoreo de transacciones y validación antifraude. En la práctica, el cliente podrá acercar su tarjeta o dispositivo al lector del surtidor, autorizar el pago en segundos y cargar combustible sin intermediaciones.

Este avance representa un cambio de paradigma en la experiencia de compra, eliminando tiempos de espera y reduciendo los puntos de contacto, en línea con las tendencias globales de automatización y autoservicio. Además, refuerza los estándares de seguridad transaccional, un aspecto clave en un entorno donde los medios de pago digitales ganan protagonismo.

Desde las empresas señalaron que el objetivo es expandir la solución a todas las regiones de la Argentina, acompañando a las redes de Estaciones de Servicio que buscan modernizar su operación y ofrecer nuevas herramientas a sus clientes.

“Nuestro compromiso es llevar esta innovación que redefine la experiencia del cliente y la seguridad transaccional a todo el país”, remarcaron, al subrayar que el proyecto marca un antes y un después en la relación entre los usuarios, los medios de pago y las Estaciones de Servicio.

