RÍO GRANDE REFUERZA SU SERVICIO VETERINARIO CON 900 TURNOS MENSUALES DE CASTRACIONES

Rio Grande 12/11/2025.- Sostener este servicio de calidad implica un gran esfuerzo conjunto del Municipio, que garantiza los insumos, el trabajo de profesionales veterinarios y personal especializado comprometido con cada intervención. Más que una tarea técnica, la castración y el cuidado responsable de las mascotas son parte de una labor cotidiana que el Estado municipal asume junto a la comunidad, entendiendo el bienestar animal como una responsabilidad compartida y un pilar de la salud pública.

Hasta el mes de octubre inclusive, ya se han concretado más de 3000 castraciones, realizadas en la Dirección de Servicios Veterinarios (25 de Mayo 2950), en el Quirófano Móvil Municipal ubicado en Rafaela Ishton 1148, en el Quirófano fijo de Chacra II sobre calle Alicia Moreau de Justo 337, además de las jornadas de castración masiva que se llevan adelante en distintos barrios.

Cabe destacar que, para dar respuesta a la alta demanda y garantizar un acceso equitativo, el Municipio dispone 900 turnos mensuales para que los vecinos y vecinas puedan acceder al Servicio Veterinario de Castración de manera rápida y ordenada.

Este servicio prioriza la atención responsable, el cuidado animal y la salud de toda la comunidad. Su implementación permite controlar la población animal, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida de las mascotas y promover una convivencia armónica tanto en los hogares como en los espacios públicos.

El Plan Integral de Tenencia Responsable incluye además campañas de vacunación, chipeo, jornadas de adopción responsable y acciones de educación comunitaria, conformando un enfoque integral que impulsa una Río Grande mascotera, solidaria y comprometida con el bienestar animal. En este sentido, el Municipio destaca la importancia de acercar estas intervenciones a cada barrio, entendiendo que la castración es una herramienta fundamental de salud pública y de protección animal.

Garantizar un servicio profesional y cercano permite acompañar a las familias riograndenses en el cuidado de sus mascotas y en el ejercicio de una tenencia cada vez más responsable. Los vecinos y vecinas interesados en acceder al servicio pueden solicitar turno a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3PAcAVP.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el bienestar animal y continúa brindando herramientas concretas para que toda la comunidad pueda acceder a un servicio veterinario de calidad y al alcance de todos.