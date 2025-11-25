RÍO GRANDE DESARROLLÓ SU PRIMERA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDEDOR

Rio Grande 25/11/2025.- Del 17 al 20 de noviembre se llevó adelante el evento que reunió a cientos de participantes, quienes asistieron a las capacitaciones que se brindaron en pos de fortalecer el ecosistema local. Esta propuesta se trata de una celebración internacional que, año tras año, reúne a millones de personas en más de 200 países para inspirar, conectar y potenciar a quienes transforman ideas en proyectos productivos.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local, llevó adelante por primera vez la Semana Global del Emprendedor, una iniciativa internacional orientada a promover el desarrollo de capacidades, fortalecer competencias y consolidar el ecosistema emprendedor de la ciudad.

A lo largo de esta primera edición se generaron vínculos de trabajo y articulación con entidades bancarias, entre ellas Banco Macro y Banco Santander, instituciones que brindaron las capacitaciones de la semana y contribuyeron a enriquecer los contenidos formativos destinados a emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

La directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, destacó que “la realización de esta primera edición constituye un hito para Río Grande. Desde la gestión del intendente Martín Pérez se impulsa de manera sostenida el fortalecimiento del entramado emprendedor, promoviendo oportunidades concretas de crecimiento y profesionalización”.

Las jornadas se transitaron con diferentes actividades programadas, cerrando una semana de trabajo conjunto entre el Municipio, el sector financiero y la comunidad emprendedora.

La Dirección de Desarrollo Local, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo, continuará promoviendo espacios de formación y articulación que contribuyan al desarrollo económico local.