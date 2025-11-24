RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO PESADO EN EL PUENTE YUCO, RUTA PROVINCIAL N°1

Tolhuín 24/11/2025.- La Dirección Provincial de Vialidad informa a la comunidad, y en particular a los conductores de transporte de carga, que a partir de la fecha existe una restricción para el tránsito pesado sobre el Puente Yuco, ubicado en la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de Tolhuin.

Con el objetivo primordial de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios y preservar la integridad estructural de esta infraestructura, el puente quedará habilitado exclusivamente para el cruce de vehículos livianos.

Se solicita a todos los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal vial dispuestas en la zona. La Dirección Provincial de Vialidad agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.