Raúl Von Der Thusen presupuesto :»Dudo que haya una intención de que se apruebe, creo que se esta buscando un reconducido para 2026″

Rio Grande 05/11/2025.- En estos términos se refirió el integrante del bloque Somos Fueguinos al ser consultado sobre el tratamiento del presupuesto provincial, que aun no tiene estado parlamentario, y tambien se suspendió la reunión pautada para el día 4 de este mes , lo que provocó un revuelo importante, y sobre la que no se dio a conocer ninguna explicación. La próxima reunión esta pautada para el 19 de noviembre.

El Legislador sostuvo que , es la ley mas importante que tiene la provincia, es la ley madre, es la que nos va a regir el próximo año en temas económicos y financieros, como si Tierra del Fuego estuviera en condiciones de darse ese lujo».

Von Der Thusen había adelantado que participarían de la primera reunión que estaba pautada para el 4 de noviembre pero que fue suspendida por el presidente de la comisión 2, Legislador Federico Sciurano, FORJA, sin mayores explicaciones y aduciendo que no había cuórum, cuando al menos 3 legisladores informaron a este medio que estaban todos ahí.

Según el legislador de Somos Fueguino, no tiene mucho sentido tratar un asunto de ese calibre sin tener estado parlamentario porque no se puede proponer absolutamente nada, lo que uno propone queda en el aire, ni siquiera un acta para luego, sacar un dictamen en minoría. La verdad que llama mucho la atención que se haya planteado de esa manera, teniendo en cuenta que pasaron 4 meses sin que se convoque a una sesión especial para que el presupuesto tome estado parlamentario».

«Finalmente, el legislador sostuvo textualmente que, «dudo que haya una intención de que se apruebe, creo que se esta buscando una reconducción del presupuesto, entonces si es asi que lo planteen, que lo blanqueen, que digan que esa es la intención asi vemos, como todos podemos avanzar en aportar ideas en lo que respecta a las herramientas de control de este presupuesto que puede ser reconducido,. Los presupuestos reconducidos son muy desprolijos, dinámicos, cuando uno quiere hacer control de la ejecución presupuestaria se complica bastante», finalizó.

La nota completa en el audio

Fuente Resumen Económico, Radio Provincia.