QUEDÓ INAUGURADO EN RÍO GRANDE EL NUEVO GIMNASIO DEL CLUB GARIBALDI

Rio Grande 23/11/2025.- Este viernes se llevó a cabo en Río Grande el acto de inauguración del gimnasio del Club Garibaldi. El evento estuvo encabezado por el Ministro de Educación, Pablo López Silva, la Presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, el Secretario de Representación Política, Federico Giménez, el Secretario de Deportes, Matías Runín, el presidente del club, Ramón Roque Córdoba y miembros de la comisión directiva. Participaron también autoridades municipales, Concejales, socios del club, jugadoras y jugadores, familias, vecinos del barrio de Chacra IV y representantes de asociaciones deportivas.

En un emotivo momento se realizó el tradicional corte de cintas y autoridades presentes entregaron a los responsables del club presentes y elementos deportivos para el desarrollo de actividades en el lugar. También se rindió homenaje a ex directivos que en vida contribuyeron al crecimiento de la institución y se entregaron reconocimientos a sus familias. Para finalizar se llevaron a cabo actividades de exhibición deportiva.

En su discurso, el presidente del club, Ramón Roque Córdoba, sostuvo que “esto se logró gracias al trabajo y al esfuerzo de de todos nosotros. Estamos orgullosos de este nuevo espacio que es para el barrio y nuestra comunidad, un lugar donde se pueda disfrutar, compartir en familia”.

“Quiero agradecer al Gobernador Gustavo Melella por escucharnos y por ayudarnos a cumplir este sueño. Esto nos compromete a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas por toda la comunidad”, agregó.

Por su parte, el Secretario de Deportes, Matías Runín, expresó que “esto realmente significa mucho para el Gobierno de la Provincia. A los chicos y chicas les digo que esta es su casa, que es la casa donde tienen que disfrutar, ser felices, donde tienen que hacer amistades y vivir los valores que nos da el deporte”.

Finalmente, el Secretario de Representación Política, Federico Giménez, dijo que “desde la primera gestión como Intendente Gustavo Melella pensó Río Grande como la ciudad del deporte, y esto es un paso más hacia esa visión. El Club Garibaldi es parte de la comunidad y de la integración del desarrollo deportivo de nuestra ciudad”.