Proclamaron a los candidatos electos para los directorios de la OSEF y la CPS

Ushuaia 29/11/2025.- USHUAIA.- La Junta Electoral Provincial encabezó este jueves 27 de noviembre, la ceremonia de proclamación de los candidatos electos para la representación de los afiliados activos y pasivos ante la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Caja de Previsión Social (CPS).

El acto que tuvo lugar en el Salón Conrado Witthaus del edificio de Tribunales fue presido por la jueza del Juzgado Electoral, Dra. Mariel Zanini y el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Urquiza, acompañados por la Secretaría del Juzgado Electoral, Dra. Cintia Ferreyra.

Previo a la entrega de diplomas a los electos, la Dra. Zanini destacó que esta ceremonia pone fin a un proceso electoral que estuvo signado por “la incorporación de nuevas tecnología”, lo que “permitió modernizar mecanismos de sufragio y ampliar la participación de un sector que antes no podía acceder”.

En tal sentido, la magistrada mencionó que gracias al “trabajo interinstitucional” entre la Junta Electoral, el Juzgado Electoral y los organismos de la OSEF y la CPS, “la ampliación de derechos, de participación e igualdad fue exitosa”.

“La experiencia demuestra que la incorporación de tecnología en estos procesos legitima los procesos de democráticos, sobre todo en organismos que tienen funciones tan sensibles para la sociedad”, agregó y auguró a los electos un mandato “responsable, prudente, comprometido y transparente”.

Seguidamente, recibieron sus diplomas:

Vocal representante de los afiliados del sector activo ante el Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Adriana Inés Soria, por la Lista 32 “Frente Lila – Para seguir recuperando derechos”

La vocal representante de los afiliados del sector activo ante el Directorio de la Caja de Previsión Social (CPS), Norma Beatriz González, por la Lista 32 “Frente Lila – Para seguir recuperando derechos”.

Vocal representante de los afiliados del sector pasivo ante el Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Antonio Horacio Gallego, por la Lista 10 “Blanco, Unidad y Renovación”.

Vocal representante de los afiliados del sector pasivo ante el Directorio de la Caja de Previsión Social (CPS), Patricia Blanco, por la Lista 3 “Naranja – Jubilados autoconvocados”.