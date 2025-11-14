Planificación Estratégica del estado: Aplicamos el programa de Carlos Matus a la actualidad argentina.

Carlos Matus fue un economista y pensador chileno que revolucionó la forma de entender la planificación estatal con su propuesta de la Planificación Estratégica Situacional (PES), un método que vincula política, gobierno y acción concreta.

Carlos Matus: vida y aportes

Economista chileno (1931–1998) , con gran influencia en América Latina.

, con gran influencia en América Latina. Fue Ministro de Economía en Chile durante el gobierno de Salvador Allende .

. Tras el golpe de 1973, se exilió y desarrolló su teoría sobre la planificación en contextos políticos complejos.

Su obra más conocida es El líder sin Estado Mayor (1997), donde expone la necesidad de superar la planificación tradicional.

El núcleo de su propuesta: Planificación Estratégica Situacional (PES)

La PES surge como crítica a la planificación normativa y tecnocrática. Matus plantea que planificar no es solo diseñar planes rígidos, sino construir estrategias dinámicas en escenarios cambiantes.

Principios fundamentales

Triángulo de Gobierno : Gobernabilidad (capacidad de ejercer poder). Proyecto político (visión y objetivos). Capacidad de gestión (herramientas y recursos).

: Cuatro preguntas clave : ¿Cómo explicar la realidad? ¿Cómo concebir el plan? ¿Cómo hacer posible el plan necesario? ¿Cómo actuar planificadamente cada día?

: Carácter situacional : cada decisión depende del contexto, de los actores involucrados y de las correlaciones de poder.

: cada decisión depende del contexto, de los actores involucrados y de las correlaciones de poder. Dimensión política: la planificación no es neutral; está atravesada por intereses, conflictos y negociaciones.

Diferencias con la planificación tradicional

Planificación tradicional Planificación Estratégica Situacional (Matus) Lineal y normativa Flexible y adaptativa Supone un futuro estable Reconoce incertidumbre y conflicto Centrada en técnicos Involucra actores políticos y sociales Plan como documento fijo Plan como proceso dinámico y revisable

Impacto en América Latina

La PES se aplicó en gobiernos locales y nacionales de varios países latinoamericanos.

de varios países latinoamericanos. Fue adoptada en programas de modernización del Estado y en la formación de líderes políticos.

Su enfoque sigue vigente en debates sobre gobernanza, políticas públicas y gestión estratégica.

En resumen, Carlos Matus entendía la planificación del Estado como un proceso político, estratégico y situacional, donde gobernar es anticipar escenarios, negociar con actores y actuar con método. Su legado es clave para quienes buscan transformar la gestión pública en contextos de alta complejidad.