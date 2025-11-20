OSEF ACUERDA COBERTURA MÉDICA CON SANOS PARA AFILIADOS EN CÓRDOBA

Tierra del Fuego 20/11/2025.- La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) informa que ha establecido un acuerdo con SANOS Salud para brindar cobertura médica a sus afiliados que se encuentren en la provincia de Córdoba. Este convenio tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, respondiendo a las necesidades de los afiliados en un contexto de complejidad creciente.

A partir de ahora, los afiliados de OSEF podrán acceder a la cobertura médica a través de la aplicación de SANOS Salud, donde encontrarán las instrucciones necesarias para utilizar los servicios. En caso de inconvenientes, se ha habilitado el número de contacto (351) 610-6110, correspondiente al área de Afiliaciones de OSEF, para brindar asistencia.

Beneficios del acuerdo

* Sin coseguro: La mayoría de los servicios no requieren pago de coseguro, excepto en el Hospital Privado.

* Medicación: La cobertura de medicamentos se rige por el plan obligatorio de OSEF, con porcentajes del 40%, 70% o 100% según el diagnóstico. Los afiliados deberán completar el enrolamiento en SANOS para acceder a este beneficio.

Además de la cobertura con SANOS, los afiliados pueden continuar solicitando recetas a través de la página de OSEF, con atención del clínico de Telemedicina, y retirar sus medicamentos en farmacias convenidas a través de FACAF.

Este acuerdo representa un avance significativo para OSEF, ya que garantiza que sus afiliados cuenten con una cobertura médica adecuada en Córdoba, reforzando el compromiso de la obra social con la salud y el bienestar de sus beneficiarios. La iniciativa refleja el esfuerzo de OSEF por adaptarse a las necesidades actuales y ofrecer soluciones accesibles y eficientes.