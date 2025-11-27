NUEVA INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 27/11/2025.- El Ministerio de Educación informa que se abrirán las inscripciones en toda la provincia para el Ciclo Escolar 2026 de nivel inicial y primaria, los días 27 y 28 de noviembre.

Se ofrecerán las vacantes de Salas de 2, 3, 4 y 5 años de nivel inicial y de 1° a 6° grado de nivel primario de establecimientos públicos, para aquellos niños y niñas sin vacantes hasta la fecha.

Las mismas se llevarán a cabo en las tres ciudades, de 10 a 14 horas.

En Ushuaia, en el Gimnasio de la Escuela Provincial N° 3 «Monseñor Fagnano» (12 de Octubre N°383). En Tolhuin en la delegación del Ministerio de Educación (Urquiza 37) y en la ciudad de Río Grande en el Ministerio de Educación (Don Bosco 910).

Es importante que las y los adultos responsables, asistan con el DNI Original del estudiante y del padre, madre o tutor.