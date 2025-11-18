Nos queda claro que somos absolutamente prescindibles porque en argentina está todo mas que bien.

Rio Grande 18/11/2025.- Lo peor que uno puede entender es que “no hay nada peor que tratar de explicarle algo a quien cree que lo sabe todo”, no se de quien es la frase, pero nunca mas actual que en la situación en la que estamos viviendo. Si bien es sabido que los medios de comunicación, no influyen demasiado en la decisión de quienes votan y como votan, y que esto esta directamente relacionado con el avance de las redes sociales y quienes pagan para que allí se publique cualquier cosa, hoy la realidad nos muestra que hay factores que hacen que se vote a quien hace más daño.

En mi caso, y después de 37 años trabajando en medios, debo entender que esta todo muy bien que, lo que yo veo esta distorsionado, y que lo que le pasa al pais, es lo mejor.

Entonces que el presidente de la nacion insulte a boca suelta a todo el mundo, con epítetos, como mandriles, orcos, sucios comunistas, degenerados fiscales, está bien.

Que la inflación sea del 31% acumulada y los sueldos aumenten un 2%, está muy bien.

Que hayan cerrado 30 empresas por día en los últimos dos años, dejando a 226.000 personas en la calle está bien.

Que en Tierra del Fuego haya 10.308 desocupados, por cierre de comercios, pymes, y empresas textiles está bien.

Que los jubilados sean quienes pagan el ajuste y hayan perdido un 32% de su poder adquisitivo, está bien.

Que la quita de fondos para cumplir con los programas de vacunación, no haya llegado al 50% y aparezcan enfermedades, que habían desaparecido, está bien.

Que la hermana del presidente aparezca como responsable del cobro de coimas a laboratorios contratados por la Administración Nacional de Discapacidad, está bien.

Que un diputado de Tierra del Fuego haya sido denunciado por quedarse con el fondo desarraigo de trabajadores de la legislatura, está bien.

Que el salario promedio de argentina sea de 225 dólares, el mas bajo de la región en los últimos 10 años, está bien.

Que, en Tierra del Fuego, haya 55 mil habitantes endeudados en tarjeta de crédito por no poder pagarla, está bien.

Que el ajuste sea solo para trabajadores, jubilados, pymes, emprendedores, autónomos, monotributistas y emprendedores, está bien.

Que el presidente haya promocionado una estafa con un meme Coín y haya perjudicado a mas de 4000 personas en todo el mundo, está bien.

Que la política y la economía argentina sean manejados por Estados Unidos u otra potencia que, a cambio nos preste dólares, está bien.

Que el gobierno nacional haya decidido no reparar una sola ruta, no haya construido una escuela, una comisaría, un puente o una alcantarilla, está bien.

Esta bien que se entreguen todos los bienes nacionales a amigos del poder como los terrenos que ha adquirido el rabino Eduardo Elsztain, el Lázaro Báez del actual gobierno.

No entregar alimentos a comedores comunitarios y no solo eso, sino apelar ante la justicia para no hacerlo, dejando a un millón de niños y niñas sin la única comida del día, está bien.

Todo esta bien, cualquier cosa que pase en este pais, está bien, nuestro análisis ha sido erróneo, la gente ha decidido que es asi, entonces porque deberíamos preocuparnos, por quien no se está preocupado por su situación.

Es evidente que nos hemos equivocado y el pais esta mejor y como dice Milei, los sueldos volaron, las jubilaciones en dólares son récord, la inflación es del 2% mensual y no se discute, por todo esto nos declaramos prescindentes, al igual que lo ha hecho la mayor parte de la clase política, que tambien, evidentemente lo está pasando bárbaro y esto es innegable.

Ninguno de ellos ha ido más allá del posteo en redes sociales o gacetillas, esquivan los medios y no ponen palabra sobre nada, es de entender que no pasa nada y que no les corresponde hacerse cargo ni de los puestos que ocupan.

Lamentamos haber intentado explicar, contar, poner de manifiesto, mostrar lo que vemos todos los dias, hacernos eco de los reclamos de trabajadores, trabajadoras, almaceneros, jubilados, padres de discapacitados, enfermos oncológicos, feriantes o empresarios que no pueden soportar mas la crisis y las necesidades que padecen todos los dias, ha sido un error, un ataque a quienes decidieron que la derecha es lo mejor que nos puede pasar.

Hasta creo que debemos pedir disculpas, por esta mirada desde la conciencia de clase, desde un lugar en el que padecemos muchas necesidades, recortes, sacrificar mucho para llegar a fin de mes, porque somos trabajadores, que todos los dias cumplen con su obligación, porque no somos asesores de nadie, porque no tenemos otro ingreso que no sea nuestro trabajo y una jubilación mínima que, en mi caso, me obliga a seguir trabajando como otros miles de jubilados.

Si, nos declaramos prescindibles, porque el cementerio está lleno de imprescindibles y cuando el silencio cómplice es la única actitud que se puede palpar cada día, no queda más entender que las luchas de los pueblos, no siempre son desde la base, son de los individuos que solo piensan en su bienestar personal, en detrimento de todo un pais.

Lamentamos mucho todo esto y esperamos que en los próximos dos años, todo lo que la gente votó se cumpla.

Armando Cabral