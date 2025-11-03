No te olvides de Espert, Kueider, Karina, los Kiscka, Ritondo, Arrieta o Villaverde y el Javo.

Rio Grande 03/11/ 2025.- Estos son algunos de los nombres más emblemáticos de la corrupción libertaria, sin olvidar el escandalo local con el Diputado Santiago Pauli y las coimas que les cobraba a los empleados de la legislatura con la complicidad de los legisladores, Natalia Graciania y Agustin Coto, que sabían de esto y no dijeron nada. Pareciera que ya hay argumentos para olvidarse de ellos, parece que ya comenzaron a aparecer las justificaciones para que no se hable mas de los corruptos actuales ni de los pasados. Ya no existe el miedo kuka, ahora tienen dos años para demostrar si saben o no gobernar. Tienen dos años, el tiempo corre.

Pareciera ser que, entre el fragor de la elección nacional y los resultados altamente favorables a la derecha, a los argentinos se les olvidan algunos hechos mas que llamativos, por el alto grado de corrupción que, a la justicia parece no importarle, lo de la ahora senadora electa Lorena Villaverde, con causas por narcotráfico en Estados Unidos, y estafas en su provincia de Rio Negro, no fueron tenidas en cuenta.

La desaparición forzada de las listas de la provincia de Buenos Aires de Jose Luis Espert, un narco diputado con estrecha relación con Fred Machado, quien será deportado a Estados Unidos el miércoles 5 de noviembre por narcotráfico.

La estafa $Libra a través de la meme Coín promocionada por Milei en su cuenta de X, un escandalo mundial que aun no se aclarado completamente y estafó a mas de 4000 personas en el mundo.

Las denuncias contra el diputado Ritondo por 55 millones de dólares en propiedades, o la denuncia contra Santilli por cuentas off shore, tampoco, muchos menos las coimas de Karina Milei, hermana del presidente y que fueran denunciadas por el abogado y amigo del presidente, tampoco tuvieron continuidad a pesar de quedarse con fondos de los discapacitados.

El escándalo del fentanilo contaminado, que mató más gente que la batalla del narco trafico en Rio de Janeiro, sin embargo, la justicia hizo silencio de radio y los medios en general, al igual que en todos los demás casos.

Laura Arrieta regresó al país en un jet privado desde Miami, tras participar en la organización de la cumbre conservadora CPAC Argentina. Es una asesora cercana al presidente Javier Milei, con vínculos con figuras internacionales como Eduardo Bolsonaro y Eduardo Verástegui, ambos participantes de la CPAC.

Arrieta ha trabajado en la organización de eventos políticos conservadores y mantiene una relación estrecha con sectores libertarios y religiosos.

La justicia investiga el caso como presunto contrabando, aunque hasta noviembre de 2025 no se ha confirmado una imputación formal contra Arrieta.

El periodista Carlos Pagni afirmó que hubo una “orden de arriba” para evitar el control de las valijas, lo que implicaría una posible intervención política en la Aduana

El avión aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery con 10 valijas que no fueron revisadas por la Aduana, según denuncias periodísticas y registros fílmicos.

Las imágenes contradijeron la versión oficial del gobierno, que intentó minimizar el episodio. Acá tampoco se dijo una palabra.

La investigación por el fotoperiodista baleado en una marcha de jubilados, que recibió el impacto de una vaina de proyectil de gas lacrimógeno, aun esta peleando por su vida. Pablo Grillo. Recibió un disparo de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza el 12 de marzo de 2025, lo que le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, aun no hay un detenido a pesar de haberse reconocido al autor del disparo.

Todos estos hechos solo son unos pocos, para tener en cuenta y que no se les olvide que ellos son los que están gobernando y que su único discurso es el insulto, la prepotencia, la vulgaridad y el pasado kuka. La líder de lo que ellos critican esta presa, no puede ser nunca mas candidata a nada, pero aun asi, le tienen pánico, la ven hasta en sus sueños y es su peor pesadilla diaria su departamento con balcón el San Jose 1111, es una atractivo turístico internacional.

No se olviden, los que ya comenzaron a acercarse a la derecha justificando todo, que muchos estamos atentos a esos movimientos, detrás de esos acomodos, se va a esconder la Reforma Laboral, la Reforma Previsional y la Reforma Tributaria, asi que cuidado, que el miedo kuka, ya no existe, ganaron en todo el pais y son los únicos responsables de lo que pase de ahora en mas y lo que va a pasar no será bueno, pero deben hacerse cargo los que los votaron y quienes triunfaron.

Todo suyo el escenario económico, político y social, ahora a ver que hacen.

Armando Cabral