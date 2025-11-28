“MUJERES EN MARCHA”: MÁS DE 50 MUJERES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN OFICIOS NO TRADICIONALES

Ushuaia 28/11/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, llevó adelante este miércoles la entrega de certificados del programa Mujeres en Marcha, una política pública orientada a fortalecer la autonomía económica de mujeres mediante capacitaciones en oficios.

En esta edición, más de 50 mujeres de distintos barrios de la ciudad finalizaron sus formaciones en resina, soldadura, mecánica ligera, aberturas en PVC, diseño y armado de muebles de melamina, operación de calderas, entre otros. Se trata de oficios históricamente masculinizados, que hoy se consolidan como espacios de oportunidad, crecimiento y equidad.

“La gestión del intendente Walter Vuoto nos plantea un objetivo muy claro: promover la autonomía de las mujeres a partir de políticas públicas concretas. Mujeres en Marcha es justamente eso: una red que se construye desde la formación, pero también desde el encuentro, la confianza y la posibilidad real de transformar la vida en comunidad”, expresó Alejandra Vuoto.

El programa se desarrolla mediante un esquema de trabajo conjunto con la Cámara de Comercio, el Shopping Paseo del Fuego, Patagonia Sud, Deco Hogar, el Área de Oficios de la Municipalidad, la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, Reinnovar Resina, Termomecánica del Sur y otras organizaciones y empresas comprometidas con la equidad.

“Agradecemos especialmente al sector privado por sumarse con responsabilidad a este desafío colectivo. La articulación público–privada es fundamental para garantizar que mujeres y diversidades accedan a oportunidades reales, sostenibles y transformadoras”, señaló Vuoto.

Además de la capacitación técnica, Mujeres en Marcha impulsa redes de apoyo, fortalece la autoestima y promueve vínculos de pertenencia entre las participantes, ampliando su impacto en la comunidad.

El programa continúa consolidándose y proyecta nuevas ediciones de cara al 2026.