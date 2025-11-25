MÁS DE 4700 VECINOS Y VECINAS PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPALES EN 2025

Rio Grande 25/11/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una semana de celebraciones en los distintos Centros Comunitarios Municipales, donde vecinos y vecinas de todas las edades compartieron el cierre anual de talleres y actividades comunitarias.

Fueron parte de las jornadas los CCM Las Aves, Austral, Malvinas Argentinas, Bishop, Aeropuerto, Chacra IV, AGP, Perón y CGT, espacios que durante todo el año estuvieron abiertos a las infancias, juventudes, personas adultas y adultos mayores, promoviendo el aprendizaje, la participación y el encuentro comunitario. Cada cierre reunió muestras de talleres, propuestas recreativas y momentos de intercambio que reflejaron el compromiso de quienes forman parte de estos espacios.

A lo largo de 2025, más de 4700 personas participaron de las propuestas de los Centros Comunitarios Municipales, consolidando a estos espacios como referentes fundamentales para el desarrollo social, cultural y educativo en los distintos barrios de la ciudad.



Con este cierre anual, el Municipio reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los Centros Comunitarios Municipales como espacios de contención, crecimiento, formación y participación barrial, donde cada vecino y vecina encuentra oportunidades para aprender, compartir y proyectar nuevos caminos.