Los fraudes en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación en Tierra del Fuego: Procesaron a Bechis, Vidal y Méndez Stiglich

La causa federal Nº 2604/2022 expone un entramado de maniobras financieras irregulares en la Seccional Nº 1 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego. Tres dirigentes —Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich— fueron denunciados y ahora procesados por administración fraudulenta, tras detectarse un sistema paralelo de créditos y el alquiler de inmuebles gremiales a través de plataformas turísticas. A todos se les trabaron embargos millonarios que oscilan desde los 40 a los 60 millones de pesos.

El 5 de agosto de 2022, Julio Piumato, titular de la UEJN, presentó la denuncia que dio inicio a la investigación. Según el escrito, los dirigentes otorgaban préstamos con fondos sindicales fuera del circuito autorizado, generando un pasivo de más de $11 millones. Los créditos se otorgaban en condiciones ventajosas a los propios dirigentes y allegados, mientras que al resto de los afiliados se les imponían tasas arbitrarias.

Maniobras detectadas

A partir de la investigación, se detectó un Sistema paralelo de préstamos, denominado “Préstamos Luis”, administrado desde una notebook incautada en la sede gremial.

También, el uso de cuentas personales, transferencias desde la cuenta de la Seccional hacia las cuentas de Bechis, Vidal y familiares, sin respaldo documental.

Alquiler de departamentos de la UEJN en Ushuaia publicados en Booking.com, ofrecidos a turistas ajenos al sindicato.

Asimismo, se descubrió un supuesto “fondo provincial” del 10% de las cuotas sindicales, inexistente en el estatuto, utilizado para financiar los préstamos irregulares.

Episodios de violencia

El 8 de junio de 2022, durante la intervención de la Seccional, Méndez Stiglich irrumpió junto a su hermano en la sede gremial y se llevó por la fuerza la computadora con registros de créditos. En el forcejeo, el auditor Carlos Bell sufrió una lesión ocular permanente. El equipo fue recuperado posteriormente por orden judicial.

Conclusiones de la auditoría

La investigación interna de la UEJN confirmó que, los préstamos directos estaban prohibidos por normativa sindical y bancaria.

Se otorgaban beneficios económicos a los dirigentes y sus allegados, mientras que , los inmuebles gremiales se explotaban comercialmente en perjuicio de los afiliados.

Consecuencia gremiales

El 27 de octubre de 2022, la asamblea extraordinaria de la UEJN resolvió la expulsión de Bechis, Vidal y Méndez Stiglich. La intervención de la Seccional Nº 1 fue ratificada por unanimidad, tras constatar que la gestión local había funcionado apartada de la conducción nacional.

procesamiento de bechis_vidal_mendez stiglich

Al respecto la actual comisión directiva, emitió el siguiente comunicado: