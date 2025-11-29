LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA EXPO ARTE DIVERSA

Rio Grande 29/11/2025.- El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Arte Diversa, un espacio que celebra la expresión artística, la creatividad y la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del arte. Se trata de una jornada pensada para disfrutar, compartir y reconocer el talento que existe en nuestra ciudad, rompiendo barreras y construyendo miradas más amplias y respetuosas sobre la diversidad.

Esta propuesta busca derribar prejuicios y visibilizar la pluralidad de experiencias y formas de creación, reafirmando el compromiso con una ciudad que promueve la igualdad de oportunidades, la autonomía y el derecho a participar plenamente de la vida cultural.

La Expo se realizará el próximo 3 de diciembre de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Alem (Belgrano 970) y contará con muestras de música, danza, arte literario, dibujo, pintura y stands de artes visuales, protagonizados por artistas, instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Un espacio donde los lenguajes artísticos se transforman en vehículo de expresión, identidad y encuentro.

El evento busca reconocer y difundir el trabajo de artistas con discapacidad, generando un ambiente donde la música, la palabra, el movimiento y la imagen conecten de forma directa con las emociones del público, sin límites ni fronteras.

A través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, junto con la Agencia de Deporte, Cultura y Turismo, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas de inclusión, accesibilidad y consolidando una Río Grande más accesible, empática y participativa para todas y todos.