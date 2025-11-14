LLEGA UNA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA LAS EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 14/11/2025.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, invita a participar de una Jornada de Autocuidado para Emprendedoras, pensada especialmente para todas las mujeres y diversidades que día a día impulsan sus proyectos con compromiso, esfuerzo y dedicación.

El Municipio de Río Grande realiza diversas acciones para garantiza la inclusión, la igualdad de oportunidades y reconocer el trabajo de las mujeres de la ciudad. En esta oportunidad, el próximo martes 18 de noviembre se realizará una jornada de autocuidado para que las participantes puedan conectar entre ellas y reencontrarse con su cuerpo, mente y emociones.

El objetivo de esta jornada es promover el autocuidado como parte fundamental del desarrollo personal y profesional, fortaleciendo también la red de emprendedoras que trabaja junto al Municipio.

La propuesta comenzará a las 10 horas con una clase guiada de acondicionamiento físico para conectar con el cuerpo, liberar tensiones y comenzar el día con energía. De 14 a 15:30 se llevará adelante un taller de Arteterapia, un espacio creativo para relajarse, expresarse a través del arte y reconectar con la calma interior. Finalmente, de 16 a 17 horas, se desarrollará una clase de yoga y respiración consciente, orientada a relajar cuerpo y mente, promoviendo la conexión con una misma y el bienestar integral.

Todas las actividades se realizan en Centro Integral de la Mujer, Prefectura Naval 730, cada participante podrá inscribirse en las actividades que más le interesen completando el siguiente formulario https://bit.ly/4qWkeeL.

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres y diversidades de la ciudad.