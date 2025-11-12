LA SECRETARÍA DE DEPORTES ENTREGÓ INDUMENTARIA AL EQUIPO FUEGUINO QUE COMPETIRÁ EN LA COPA ARGENTINA DE VOLEY

Tierra del Fuego 12/11/2025.- La Secretaría de Deportes entregó la indumentaria oficial al plantel y cuerpo técnico del equipo de vóley masculino Sub 16 de la Casa del Deporte. El evento se llevó a cabo en el anexo del Microestadio de Río Grande.

La delegación fueguina, que forma parte del Programa de Escuelas Deportivas de la Secretaría, viajará para disputar la prestigiosa Copa Argentina de Clubes, que se desarrollará en el Complejo Deportivo de Chapadmalal, reconocido a nivel nacional como “El Templo del Vóley”.

Estuvieron presentes en la entrega el Secretario de Deportes, Matías Runín; el Subsecretario, Gabriel Coto; y el Director de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Emmanuel Larocca. Las autoridades, en una breve alocución, felicitaron a los jóvenes deportistas por su dedicación y les desearon el mayor de los éxitos en la competencia nacional.

Durante el acto, se procedió a la entrega de la indumentaria oficial, que incluyó camisetas de juego, remeras y camperas para cada uno de los integrantes del plantel. Como gesto de agradecimiento, el Profesor Elías Illanes, quien conforma la dupla técnica del equipo junto a la Profosera Ana Grisolía, obsequió un escudo del equipo a los miembros de la Secretaría de Deportes.

Para finalizar la jornada y como parte de su preparación final, el plantel de la Casa del Deporte disputó un encuentro amistoso frente a la Preselección de Tierra del Fuego, que actualmente se entrena de cara a los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía.

Cabe destacar que el Gobierno de Tierra del Fuego, brinda su apoyo total a la delegación, colaborando con el transporte terrestre y toda la logística necesaria para que los jóvenes atletas puedan afrontar este importante desafío deportivo en las mejores condiciones.