LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INCORPORÓ UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS ESENCIALES

El equipo, adquirido con fondos municipales, permitirá mantener operativos los sistemas informáticos, la atención al público y los trámites administrativos durante interrupciones en el suministro eléctrico.
El generador cuenta con arranque automático, transferencia de carga y monitoreo permanente, garantizando el abastecimiento para las áreas críticas del edificio. Esto permite sostener el funcionamiento del sistema de gestión interna, los servicios en línea y las comunicaciones institucionales.
El vicejefe de Gabinete, Diego Salazar, destacó que esta incorporación forma parte del proceso de modernización que impulsa el Municipio y que tiene como objetivo fortalecer la calidad de los servicios a la comunidad.
“Con este equipo aseguramos que los servicios que dependen de la energía no se detengan y que los vecinos y vecinas puedan seguir realizando trámites o recibiendo asistencia, incluso ante emergencias energéticas”, afirmó Salazar.
Esta acción se suma a otras iniciativas destinadas a consolidar un Municipio más eficiente y preparado para los desafíos actuales y futuros.