LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INCORPORÓ UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS ESENCIALES

Ushuaia 04/10/2025.- La Municipalidad de Ushuaia incorporó un grupo electrógeno de 160 KVA para el edificio central, en el marco del Plan de Modernización e Innovación que impulsa el intendente Walter Vuoto. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios esenciales ante eventuales cortes de energía.

El equipo, adquirido con fondos municipales, permitirá mantener operativos los sistemas informáticos, la atención al público y los trámites administrativos durante interrupciones en el suministro eléctrico.

El generador cuenta con arranque automático, transferencia de carga y monitoreo permanente, garantizando el abastecimiento para las áreas críticas del edificio. Esto permite sostener el funcionamiento del sistema de gestión interna, los servicios en línea y las comunicaciones institucionales.

El vicejefe de Gabinete, Diego Salazar, destacó que esta incorporación forma parte del proceso de modernización que impulsa el Municipio y que tiene como objetivo fortalecer la calidad de los servicios a la comunidad.

“Con este equipo aseguramos que los servicios que dependen de la energía no se detengan y que los vecinos y vecinas puedan seguir realizando trámites o recibiendo asistencia, incluso ante emergencias energéticas”, afirmó Salazar.

Esta acción se suma a otras iniciativas destinadas a consolidar un Municipio más eficiente y preparado para los desafíos actuales y futuros.