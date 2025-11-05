LA CASA DE LA CULTURA SERÁ ESCENARIO DEL ESTRENO DEL DOCUMENTAL “LA BANDA FUE, ES Y SERÁ”

Rio Grande 05/11/2025.- El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar del estreno del documental “La banda fue, es y será”, una producción audiovisual que recorre la historia y el legado de la Banda Municipal de Música, a 40 años de su creación. La presentación se realizará este miércoles, a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura, con la presencia de autoridades locales, ex integrantes y actuales miembros de esta emblemática formación artística. Las entradas se retiran hasta las 20 horas de este martes en el Centro Cultural “Leandro N. Alem”.

El proyecto audiovisual fue realizado por Roberto Tapia y Mariano Cerdá, con relatos de Pablo Vallina, quienes llevaron adelante este trabajo durante la pandemia y lo culminaron recientemente. La producción refleja el proceso de creación y continuidad de la Banda Municipal, así como las vivencias, experiencias y anécdotas compartidas por sus músicos a lo largo del tiempo, muchas de ellas desconocidas para las y los riograndenses.



El documental fue posible gracias al aporte de vecinos y vecinas que colaboraron con material fotográfico y audiovisual de distintas épocas, enriqueciendo el relato con recuerdos, testimonios y escenas que reviven los inicios y la evolución de la Banda Municipal. Estas contribuciones permitieron reconstruir colectivamente los momentos más significativos de sus más de cuarenta años de historia, fortaleciendo el vínculo entre la agrupación y la comunidad que la vio nacer.

A través de imágenes, testimonios y material histórico, el documental ofrece un recorrido por las cuatro décadas de trayectoria de la Banda Municipal, desde sus inicios durante la gestión del intendente “Chiquito” Martínez —cuando se gestó la idea y se incorporaron los primeros instrumentos— hasta su consolidación como uno de los símbolos culturales más queridos por la comunidad riograndense.

Durante el evento, se realizará un reconocimiento a los fundadores, ex directores y músicos que fueron parte de la historia de la Banda Municipal, incluyendo un homenaje especial a quienes ya no están físicamente, pero dejaron una huella imborrable en la vida cultural de Río Grande. También se distinguirá a los miembros actuales, que continúan sosteniendo el espíritu de esta agrupación que ha representado a la ciudad en múltiples escenarios locales, provinciales y nacionales.

Las entradas para asistir al estreno pueden retirarse hasta el día de hoy, de 10 a 20 horas, en el Centro Cultural “Leandro N. Alem”.

Por medio de esta propuesta, el Municipio reafirma su compromiso con la preservación de la memoria colectiva, la promoción del arte y la cultura local, y el reconocimiento a quienes con su talento y dedicación contribuyen al desarrollo cultural de nuestra ciudad.