LA BANDA MUNICIPAL CELEBRARÁ SUS 40 AÑOS CON UN CONCIERTO ESPECIAL EN EL POLIDEPORTIVO MARGALOT

Rio Grande 27/11/2025.- El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar del Concierto Especial Aniversario por los 40 años de la Banda Municipal, una pieza fundamental que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y que, a lo largo de su trayectoria, ha acompañado con su música los principales momentos de la vida de los y las riograndenses.

El espectáculo se llevará adelante este sábado 29 de noviembre, a partir de las 21 horas, en el Polideportivo “Carlos Margalot”, donde vecinas y vecinos podrán disfrutar de una propuesta musical especialmente preparada para celebrar cuatro décadas de historia, compromiso con el arte y la comunidad.

A lo largo del concierto, la Banda Municipal presentará un recorrido por su trayectoria, interpretando obras clásicas, repertorio popular y piezas emblemáticas que marcaron diferentes etapas de su crecimiento artístico. Será además un espacio para reconocer a los músicos que formaron parte del conjunto a lo largo de estos años, y para destacar el rol central que ha tenido en la promoción cultural y educativa de la ciudad.

Durante esta celebración, se pondrá en valor el trabajo sostenido de la Banda Municipal, que continúa consolidándose como un símbolo de identidad local y un espacio formativo para nuevas generaciones de músicos.

La actividad es abierta a todo el público y con entrada libre y gratuita, invitando a las familias riograndenses a acompañar este momento histórico para una pieza artística fundamental de la cultura de la ciudad, como lo es la Banda Municipal.