«INDUSTRIAS A PUERTAS ABIERTAS» PARA CONSTRUIR SOBERANÍA PRODUCTIVA DESDE LAS AULAS

Tierra del Fuego 02/11/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente, dio inicio a un nuevo ciclo de recorridas del Programa «Industrias a Puertas Abiertas». El objetivo es vincular el conocimiento de las aulas con el sector productivo fueguino y fortalecer el desarrollo industrial de la provincia.

La actividad se realizó en la Planta N° 5 de la empresa Newsan, donde asistieron 36 alumnos de 6to año de los Colegios CIEU y José Martí de Ushuaia, que cursan la materia de Economía.

La secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, resaltó la importancia de acercar la producción local a las nuevas generaciones, «donde el Programa es una herramienta fundamental para que nuestros jóvenes entiendan el motor económico de Tierra del Fuego. Al ver la tecnología, la inversión y el trabajo genuino que hay en cada planta, se convierten en los principales defensores de nuestra soberanía productiva y en promotores del desarrollo provincial”.



Por su parte, el coordinador de la actividad Juan Schvartzman Giordano manifestó que «para nosotros es importante que los estudiantes puedan conocer a fondo el entramado productivo fueguino, y vincular lo que aprenden con la realidad territorial. Esto es clave dado que la falta de experiencias concretas limita los procesos formativos. Por eso, desde la Secretaría de Industria nos alegra impulsar esta vinculación entre empresas y colegios, para brindarles herramientas que les permitan experimentar y valorar la industria provincial y nacional».

Cabe destacar que «Industrias a Puertas Abiertas» es un Programa estratégico de Tierra del Fuego que invita a los ciudadanos a recorrer las plantas fabriles para fomentar el conocimiento de la industria fueguina y su contribución al desarrollo provincial, generando un sentido de pertenencia y apoyo a la producción local.