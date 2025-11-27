IMPORTANTES BENEFICIOS PARA EL BUEN CONTRIBUYENTE

Rio Grande 27/11/2025.- Hasta el 15 de diciembre los vecinos y vecinas podrán regularizar sus deudas tributarias para poder acceder a la bonificación por buen contribuyente en el año 2026. De esta forma, frente al actual contexto económico, el Municipio apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los vecinos y vecinas de la ciudad.

El Municipio de Río Grande informa que podrán acceder al beneficio de buen contribuyente (10% de descuento) en el 2026 quienes al 15 de diciembre del corriente año estén al día con sus impuestos.

Las y los vecinos podrán regularizar sus obligaciones hasta en 12 cuotas y elegir la modalidad de pago que prefieran: débito automático (Visa o MasterCard), efectivo, débito o QR. Cabe destacar que aquellos que abonen en hasta 12 cuotas podrán acceder a la quita del 100% de interés.

Para realizar el pago de impuestos municipales están disponibles las bocas de pago: Casa Municipal del B° CAP (Portolán 465); el CGP Padre Zink (Pellegrini 601); el Centro Comunitario Municipal de Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562) y en la Dirección General de Rentas (Luis Py y Rosales). El horario de atención es de 9 a 16 horas.