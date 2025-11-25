GUSTAVO MELELLA: “ES UNA GRAN ALEGRÍA QUE EXISTA ESTE NUEVO ESPACIO PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD”

Rio Grande 25/11/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañado de funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial, participó de los festejos por el 34 aniversario del Barrio Chacra IV de Río Grande que se desarrollaron en el flamante gimnasio del Club Garibaldi.

Durante la jornada hubo diversas propuestas artísticas y recreativas. También se entregaron reconocimientos a vecinos y vecinas destacados del barrio que contribuyeron a su crecimiento.

Al momento de cortar la torta los y las presentes cantaron el feliz cumpleaños acompañados de la Banda Municipal que ofreció luego parte de su repertorio.

Al respecto, el Gobernador sostuvo que “es una gran alegría que exista este nuevo espacio para compartir en comunidad. Hoy festejamos el cumpleaños del barrio en familia, junto a nuestros vecinos y vecinas con quienes a diario contribuimos al crecimiento de la Ciudad y de la Provincia”.

“Nos da mucha felicidad también haber inaugurado este nuevo gimnasio. La construcción comenzó en el gobierno anterior, pero nosotros estamos convencidos de que las obras que son buenas para la gente deben terminarse sin importar quien las haya iniciado, como lo hicimos también con el anexo del Microestadio y el Gimnasio María Auxiliadora entre otras”, agregó.



Asimismo el mandatario provincial expresó que “este lugar que hoy está lleno de gente del barrio es la expresión de una comunidad que sigue adelante, que se fortalece y que comparte los valores del deporte, del arte, del esfuerzo de muchas personas que hicieron posible la culminación de este nuevo espacio”.

“Agradezco a cada uno de los que trabajaron y siguen trabajando por sus vecinos y vecinas y les deseo a quienes viven en el barrio un muy feliz aniversario”, finalizó.