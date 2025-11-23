FORMACIÓN Y FEDERALISMO: JÓVENES FUEGUINOS PRESENTARON EN UN CONGRESO DEL CFI UN PROYECTO DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE

El encuentro reunió a más de 400 jóvenes de todo el país, representantes de cada una de las provincias argentinas, quienes expusieron proyectos orientados al desarrollo local. La jornada generó un espacio de intercambio y diálogo a través de charlas, debates y presentaciones en distintos paneles.
El congreso marcó el cierre del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, una iniciativa de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI que busca formar a futuros líderes capaces de tomar decisiones y diseñar e implementar proyectos que beneficien a sus provincias y al país.
El proyecto presentado por la delegación fueguina propone ordenar el crecimiento espontáneo de los emprendimientos en Puerto Almanza y Punta Paraná, otorgando seguridad jurídica a sus pobladores históricos e incorporando infraestructura sustentable con identidad local. El objetivo es fomentar nuevas inversiones y convertir esta iniciativa en un modelo replicable en otras zonas de Tierra del Fuego.