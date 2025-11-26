Familias de ex policías territoriales se manifestaron por deuda de haberes desde hace 4 meses

Finalmente se congregaron con carteles y pancartas en la Plaza de las Américas de la ciudad de Río Grande, policías retirados, esposas, familiares, en protesta y reclamos del pago de los sueldos atrasados desde hace 4 meses, como así también y el SAC adeudados a los retirados de la ex Policía Territorial por parte de la Caja Previsional Policial y Penitenciaria Provincial y Compensadora Policía Ex Territorio.

Allí los presentes decidieron reunirse el próximo viernes 28 de noviembre en el mismo lugar a fin de continuar con la lucha.

Además se decidió llevar a cabo una protesta la próxima semana en la ciudad de Ushuaia a fin de ampliar el reclamo con los familiares de esa ciudad para visibilizar aún más esta situación.