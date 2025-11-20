“ESTE PRESUPUESTO PRIORIZA LA INVERSIÓN SOCIAL, CON POLÍTICAS INTEGRALES QUE UNEN TERRITORIO, EDUCACIÓN E IGUALDAD”

En primera instancia, Ivana Ybars destacó que, en un contexto socioeconómico y político complejo “reafirmamos una convicción profunda: la presencia del Estado Municipal es indispensable para sostener derechos, reducir desigualdades y garantizar una red de protección que llegue a cada familia riograndense”.
En relación con las políticas integrales de cuidados igualitarios, la secretaria subrayó que “desde el Municipio profundizaremos en las políticas de contención social, seguridad alimentaria y acompañamiento integral. Nos hemos consolidado como el primer eslabón de respuesta frente a necesidades que se han incrementado significativamente, manteniendo la asistencia a través del Programa Alimentario Municipal y el acompañamiento a comedores y merenderos comunitarios mediante el programa Nutrir RGA. Además, fortaleceremos la capacitación de sus referentes, la articulación comunitaria en los barrios y la asistencia ante situaciones críticas”.
Asimismo, destacó la consolidación de la política educativa municipal a partir de los programas de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, Profesionales e Institucionales; la entrega de kits escolares; apoyo escolar y talles educativos. También señaló que se sostendrán los espacios de Formación Integral, Técnica y Profesional, junto con los convenios con universidades tanto locales como nacionales, con el fin de ampliar la oferta de educación superior en Río Grande.
Respecto del acompañamiento a personas mayores, Ybars afirmó que “durante el año 2026 continuaremos con el acompañamiento a personas mayores, con programas que promueven su bienestar, autonomía, envejecimiento activo y en comunidad. La inauguración del Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se erige como símbolo de reconocimiento hacia quienes han contribuido a lo largo de su vida al crecimiento de nuestra ciudad”.
En cuanto a las políticas de género, la funcionaria refirió que el abordaje se centra en “la promoción de la igualdad, la erradicación de las violencias por motivos de género y el fortalecimiento del Programa Integral de Cuidados con Perspectiva de Género”. Agregó que “se fortalecerá la participación comunitaria, la articulación institucional y la autonomía económica de mujeres y diversidades, mediante espacios de formación y campañas de sensibilización. Además, se consolidará el trabajo del equipo interdisciplinario de abogacía, trabajo social y psicología, con la guardia permanente las 24 horas en el Centro Integral de la Mujer”.
Ybars subrayó que “tal y como lo ha expresado el intendente Martín Perez, estamos atendiendo lo urgente y planificando lo importante priorizando la inversión social para acompañar de la mejor manera a las familias que más lo necesitan. Garantizamos respuestas coherentes, cercanas y oportunas, con un enfoque transversal que nos permite detectar necesidades, activar rutas de acompañamiento y construir soluciones colectivas”.
“Desde una vocación de integralidad, corresponsabilidad y mirada comunitaria sigamos construyendo una ciudad más justa, inclusiva y equitativa, donde cada familia encuentre en el Municipio un Estado que acompaña, transforma y garantiza derechos para todas y todos”, concluyó.