ESTE JUEVES INICIA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR 2025

Tierra del Fuego 13/11/2025.- Bajo el lema “Camino hacia la Transformación Educativa”, el evento se desarrollará de manera presencial en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin los días 13, 14 y 15 de noviembre, con destacados conferencistas internacionales.

El Ministerio de Educación de la provincia realizará una nueva edición del Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, que se llevará a cabo los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025. El evento, que espera la participación de más de 3.700 docentes, se desplegará de forma simultánea en las tres ciudades fueguinas, marcando un hito en la formación docente provincial.

Esta edición, que lleva el lema “Camino hacia la Transformación Educativa”, ha organizado las actividades por nivel y modalidad educativa, así como para los equipos de orientación y gabinete, garantizando una experiencia de capacitación específica y enriquecedora para todos los participantes.

Cronograma Presencial: jueves 13 y viernes 14 de noviembre

El congreso se desarrollará de manera presencial en múltiples sedes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. A continuación, el detalle de las actividades:

USHUAIA

Jueves 13 de noviembre:

Turno Mañana (8:00 a 12:00 h) y Tarde (13:00 a 17:00 h): Docentes de Niveles Inicial, Primaria y Modalidad de Educación Especial. Sedes: Gimnasios de la Escuela N°13, Centro Polivalente de Arte y Casa del Deporte.

Turno Vespertino (18:00 a 21:00 h): Docentes de Nivel Superior. Sede: Gimnasio de la Escuela N°13.

Viernes 14 de noviembre:

Turno Mañana (8:00 a 12:00 h) y Tarde (13:00 a 17:00 h): Docentes de Nivel Secundario y Superior Técnico Profesional. Sedes: Gimnasios de la Escuela N°13, Centro Polivalente de Arte y Casa del Deporte.

Turno Mañana (10:00 a 13:00 h): Personal de Gabinete de Psicopedagogía y Orientación Escolar. Sede: Gimnasio de la Escuela N°13.

RÍO GRANDE

Jueves 13 de noviembre:

Turno Mañana (8:00 a 12:00 h) y Tarde (13:00 a 17:00 h): Docentes de Nivel Secundario y Superior Técnico Profesional. Sedes: Gimnasios de la Escuela N°2, Centro Polivalente de Arte y María Auxiliadora.

Turno Mañana (10:00 a 13:00 h): Personal de Gabinete de Psicopedagogía y Orientación Escolar. Sede: Gimnasio de la Escuela N°2.

Viernes 14 de noviembre:

Turno Mañana (8:00 a 12:00 h) y Tarde (13:00 a 17:00 h): Docentes de Niveles Inicial, Primaria y Modalidad de Educación Especial. Sedes: Gimnasios de la Escuela N°2, Centro Polivalente de Arte y María Auxiliadora.

Turno Vespertino (18:00 a 21:00 h): Docentes de Nivel Superior. Sede: Gimnasio de la Escuela N°2.

TOLHUIN | Casa del Deporte

Viernes 14 de noviembre:

Turno Mañana (8:00 a 12:00 h): Docentes de Niveles Inicial, Primaria y Modalidad de Educación Especial.

Turno Tarde (13:00 a 17:00 h): Docentes de Nivel Secundario.

Conferencias Centrales por Especialidad

El Congreso contará con la presencia de reconocidos expertos que brindarán conferencias específicas:

María José Borsani (Terapista Ocupacional y Maestra Especializada): Conferencia “Educación e inclusión: planificar en función de la diversidad” para docentes de Nivel Inicial, Primario y Modalidades.

Gabriela Carnevale (Mgtr. en Ciencias Sociales con Orientación en Educación – FLACSO): Conferencia “La planificación como oportunidad para revisar las decisiones sobre la enseñanza. Cuidados de las trayectorias educativas” para docentes de Nivel Secundario, CENS y Educación Técnica Profesional.

Verónica Piovani (Mgtr. en Ciencias Sociales): Conferencia “La formación y el trabajo docente en la era digital. Autoridad Pedagógica, enseñanza y evaluación en tiempos tecnológicos” para docentes de Nivel Superior en Formación Docente.

Beatriz Janin (Psicóloga y Psicoanalista): Conferencia "Infancias y adolescencias en épocas de desamparo colectivo" para Equipos de Orientación Escolar y Gabinete.

La actividad final del congreso será abierta a todos los participantes y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de la provincia (https://www.youtube.com/@gobiernodetierradelfuego) de 9:00 a 12:00 horas. La conferencia magistral, “Educación a Tiempo Completo en Espíritu Santo (Brasil): historias, conceptos y metodologías”, estará a cargo del Dr. Vitor de Angelo, Secretario de Estado de Educación de Espíritu Santo, Brasil.

La acreditación se realizará en cada una de las sedes al momento de la participación. La certificación correspondiente se obtendrá luego de finalizado el congreso, mediante la aprobación de una evaluación que estará disponible en las Aulas Digitales del Ministerio de Educación.