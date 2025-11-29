Energía 2026: Milei elimina subsidios masivos y cambia todo el sistema

Tierra del Fuego 29/11/2025.- El Gobierno lanzará un sistema único de subsidios en energía desde 2026. Habrá menos beneficiarios, cambios clave y fuerte impacto en las tarifas. 7 millones se quedan sin subsidio, tensión en el Congreso y la carne complica TMAP

El Gobierno lanzará en enero de 2026 un nuevo régimen unificado de asistencia energética que reemplazará la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y los programas actuales de electricidad, gas natural, garrafas y gas propano. El sistema tendrá solo dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagarán tarifa plena, con el objetivo de transparentar el costo real, reducir distorsiones y avanzar en la consolidación fiscal.

7.500.000 familias que perderán los subsidios, 45% de la población argentina.

Los otros 9.100.000 millones hogares que mantendrán la ayuda del Estado nacional tendrán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, que se ajustarán según la estación del año.

Quiénes accederán y cómo funcionará

Podrán recibir subsidios los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (hoy, $3.641.397). Se mantendrán las exclusiones patrimoniales —como poseer embarcaciones o propiedades adicionales— y los inscriptos en el RASE serán migrados automáticamente, con posibilidad de actualizar sus datos. En electricidad, los beneficiarios tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh en meses de alta demanda y 150 kWh en el resto. En gas, el subsidio cubrirá el 50% del precio entre abril y septiembre, según los consumos estacionales de cada región.

Garrafas y propano: subsidio directo

Para los usuarios de garrafas y gas propano se aplicará un esquema de transferencias directas vía billeteras virtuales, con montos equivalentes a media garrafa mensual todo el año y una adicional en invierno. Los 3,3 millones de hogares del Programa Hogar pasarán al nuevo régimen sin perder cobertura. Los usuarios no registrados deberán inscribirse desde enero en el sitio oficial.

Tarifas más transparentes y transición gradual

A partir de 2026, las facturas mostrarán el costo real de la energía, con valores mayoristas de referencia: US$ 3,80 por MMBTU para el gas y US$ 75 por MWh para la electricidad. La transición será progresiva, con un plus temporario del 25% en enero que irá reduciéndose hasta fin de año para evitar subas bruscas. El Gobierno informó además que detectó 2.590.000 casos irregulares de beneficiarios, entre ellos 370.000 solicitudes de personas fallecidas y más de 15.000 hogares en countries.

Impacto fiscal y tarifas estimadas

El objetivo oficial es llevar el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, unos US$ 3.000 millones, por debajo del 0,65% estimado para 2025. Con el nuevo esquema, los hogares pagarán en promedio el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas. Según el Ejecutivo, el 80% de los hogares de menores ingresos pagará menos de $34.000 por gas en el mes más frío y el 87% menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional. Las zonas frías conservarán beneficios diferenciales sujetos al Presupuesto 2026.

Fuente: El Economista.