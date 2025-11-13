En el Museo “Virginia Choquintel” El lunes comienza el análisis del Presupuesto Municipal 2026

Rio Grande 13/11/2025.- La Comisión N° 1 de Presupuesto, que preside el concejal Maximiliano Ybars, iniciará el próximo lunes 17 de noviembre el cronograma de reuniones para el tratamiento del Presupuesto Municipal 2026.

Río Grande.- Las jornadas de trabajo se desarrollarán en el Museo “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi Nº 555 de nuestra ciudad, y contarán con la participación de las distintas Secretarías y áreas del Ejecutivo municipal, quienes expondrán los principales lineamientos y proyecciones para el próximo ejercicio.

A continuación, se detalla el cronograma de reuniones:

Lunes 17 de noviembre

10:30 hs: Secretaría de Finanzas

14:00 hs: Secretaría de Gobierno

Martes 18 de noviembre

10:00 hs: Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos

14:00 hs: Agencia Municipal de Deporte, Cultura y Turismo

15:30 hs: Juzgado Municipal de Faltas

Miércoles 19 de noviembre

10:30 hs: Secretaría de Salud

11:30 hs: Tribunal de Cuentas Municipal

15:00 hs: Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente

Jueves 20 de noviembre

10:00 hs: Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario

14:00 hs: Secretaría de Gestión Ciudadana

El presidente de la Comisión, concejal Maximiliano Ybars, destacó la “importancia de este proceso de análisis que permitirá evaluar en detalle las proyecciones presupuestarias y los objetivos de gestión para el próximo año, promoviendo un debate responsable y transparente sobre el uso de los recursos públicos”.