En el Museo “Virginia Choquintel” El lunes comienza el análisis del Presupuesto Municipal 2026

Río Grande.- Las jornadas de trabajo se desarrollarán en el Museo “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi Nº 555 de nuestra ciudad, y contarán con la participación de las distintas Secretarías y áreas del Ejecutivo municipal, quienes expondrán los principales lineamientos y proyecciones para el próximo ejercicio.
A continuación, se detalla el cronograma de reuniones:
Lunes 17 de noviembre
10:30 hs: Secretaría de Finanzas
14:00 hs: Secretaría de Gobierno
Martes 18 de noviembre
10:00 hs: Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos
14:00 hs: Agencia Municipal de Deporte, Cultura y Turismo
15:30 hs: Juzgado Municipal de Faltas
Miércoles 19 de noviembre
10:30 hs: Secretaría de Salud
11:30 hs: Tribunal de Cuentas Municipal
15:00 hs: Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
Jueves 20 de noviembre
10:00 hs: Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario
14:00 hs: Secretaría de Gestión Ciudadana
El presidente de la Comisión, concejal Maximiliano Ybars, destacó la “importancia de este proceso de análisis que permitirá evaluar en detalle las proyecciones presupuestarias y los objetivos de gestión para el próximo año, promoviendo un debate responsable y transparente sobre el uso de los recursos públicos”.