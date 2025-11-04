Elecciones legislativas 2026: El impacto del voto joven en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 04/11/2025.- Según un estudio de la Consultora Zuban/Córdoba, dieron a conocer el impacto del voto joven en nuestra provincia, aquí emitieron su sufragio mas de 4800 jóvenes, que señalan que quieren tener influencia en los cambios que se produzcan en el pais. Prioridades: según un relevamiento de Cippec y Unicef, el 54% de los jóvenes quiere influir en el rumbo del país y el 24% ver sus ideas representadas en el gobierno.

El impacto del voto joven en las elecciones legislativas en Tierra del Fuego en octubre de 2025 fue significativo, especialmente considerando que La Libertad Avanza (LLA) arrasó entre los votantes jóvenes. Según un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, Javier Milei concentra la mitad del voto joven en Tierra del Fuego, lo que sugiere que los jóvenes de la provincia se inclinaron mayoritariamente por la propuesta libertaria ¹.

Algunos datos relevantes sobre el voto joven en Tierra del Fuego son:

– Cantidad de votantes jóvenes: 4.825 menores de 18 años estaban habilitados para votar en las elecciones legislativas.

– Participación: aunque no hay datos específicos sobre la participación de votantes jóvenes, la participación general en Tierra del Fuego fue del 46,5%, una de las más bajas del país.

– Preferencias políticas: LLA obtuvo el 34% de intención de voto en la provincia, seguido por Fuerza Patria con un 22-23%.

En cuanto a la representatividad, el 53% de los jóvenes no se siente representado por los partidos políticos actuales. A pesar de esto, la participación de los jóvenes en las elecciones se mantuvo por debajo de los porcentajes de participación general.