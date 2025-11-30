EL MUNICIPIO Y PRODUCTORES PORCINOS AVANZAN EN UNA AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2026

Rio Grande 30/11/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevó adelante un nuevo encuentro con productores porcinos locales, con el fin de fortalecer la agenda productiva proyectada para el año próximo. El encuentro fue coordinado por la Dirección de Desarrollo Pecuario, área que acompaña de manera permanente a los distintos eslabones de la cadena porcina.

La reunión se desarrolló en el marco del programa “Carne Porcina Local”, una política municipal que impulsa el fortalecimiento del sector y la consolidación de una producción con identidad fueguina.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al manejo integral de los sistemas de producción, promoviendo mejoras continuas en los procesos y prácticas que los productores desarrollan en sus chacras. En ese marco, se trabajó sobre buenas prácticas productivas, instancias de capacitación técnica y líneas de acción orientadas a reforzar la prevención de la triquinosis, una problemática clave para garantizar la sanidad alimentaria.

A su vez, se analizaron las distintas etapas productivas del sector, tales como la cría, el engorde y la faena, con el objetivo de optimizar cada eslabón de la cadena y consolidar un esquema productivo más eficiente y sostenible.

Desde la Dirección de Desarrollo Pecuario destacaron la importancia que tiene para el Municipio acompañar de manera cercana el trabajo diario en las chacras, promoviendo un desarrollo que sea responsable tanto en términos productivos como ambientales. De esta manera, se busca fortalecer la actividad porcina local, aportar herramientas técnicas y consolidar políticas públicas que impulsen la producción con identidad fueguina.