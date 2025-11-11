EL MUNICIPIO IMPULSA PROPUESTAS POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Rio Grande 11/10/2025.- En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevará adelante diversas actividades a lo largo del mes, con el propósito de promover la reflexión y la construcción de espacios libres de violencia en la comunidad.

Con el objetivo de reivindicar la importancia de generar conciencia sobre la violencia de género y promover acciones para su erradicación, el Municipio impulsa una serie de propuestas participativas en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, se desarrollará la charla-taller denominada “Memorias que hablan, acciones que transforman”, orientada a abordar la dimensión histórica del 25 de noviembre —fecha que conmemora a las hermanas Mirabal, de República Dominicana— y reflexionar sobre cómo las acciones colectivas, tanto históricas como actuales, contribuyen a lograr transformaciones profundas en pos de una vida libre de violencias.

Esta actividad se replicará en diversos espacios comunitarios de la ciudad: el 14 de noviembre a las 10 horas en la Asociación A.P.A. (Cirilo Thomas 628); el 19 de noviembre a las 14 horas en el CCM del Barrio CGT (Victoria Ocampo 1066); y el 26 de noviembre a las 14 horas en el CCM del Barrio Las Aves (Halcón Peregrino 2547).

La agenda de propuestas finalizará el viernes 21 de noviembre con la tradicional Bicicleteada, organizada junto a la agrupación “Ciclismo de Chicas Río Grande”. La actividad iniciará en el Centro Integral de la Mujer a las 10 horas, donde también se brindará un espacio de reflexión en conmemoración de esta importante fecha.

El Municipio de Río Grande continúa reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.