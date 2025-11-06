EL MUNICIPIO BRINDARÁ UNA NUEVA JORNADA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO

Rio Grande 06/11/2025.- Se trata de una propuesta que está destinada a quienes no pudieron participar de los talleres realizados en julio. La misma se llevará adelante el próximo viernes 14 de noviembre, a partir de las 18 horas, en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195).

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud Mental -dependiente de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones-, invita a las y los estudiantes del último año del nivel secundario a participar de una jornada de orientación vocacional que se realizará el viernes 14 de noviembre en Casa de Jóvenes, a las 18 horas.

Esta instancia está pensada para aquellas personas que no pudieron asistir a los talleres desarrollados en julio. A lo largo del encuentro se trabajará en la exploración de intereses personales, se brindará información actualizada sobre la oferta académica disponible a nivel local en modalidades presenciales y a distancia; además, se promoverá una reflexión sobre la construcción del propio proyecto de vida.

El equipo técnico acompañará a quienes participen en el proceso de autoconocimiento y toma de decisiones, brindando herramientas que faciliten la elección vocacional desde una mirada integral y respetuosa de cada trayectoria.

La actividad está dirigida a jóvenes que cursan el último año del nivel secundario. Las y los interesados en participar deberán inscribirse en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195) o comunicarse al 436223.

El futuro de la juventud riograndense es importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Motivo por el cual, el Municipio de Río Grande está comprometido a proporcionar las herramientas necesarias para seguir acompañando a las y los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida.